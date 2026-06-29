Trump asegura que Irán pidió una reunión mientras Teherán niega conversaciones técnicas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán solicitó una nueva reunión y anunció que el encuentro se llevará a cabo este martes en Doha, Qatar, en medio de los esfuerzos diplomáticos para consolidar el alto el fuego y avanzar hacia un acuerdo de paz definitivo entre ambas naciones.

“Irán ha solicitado una reunión. Tendrá lugar mañana en Doha”, escribió Trump en su red social Truth Social, sin ofrecer mayores detalles sobre la agenda o los participantes.

Las declaraciones del mandatario fueron respaldadas por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien indicó en una entrevista con Fox News que Teherán pidió el encuentro y confirmó que los enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán a la capital catarí para sostener dicha reunión, frente a el memorando de entendimiento firmado entre ambas partes y el alto al fuego establecido.

.@PressSec: "@SEPeaceMissions and @jaredkushner will be flying to Doha for high-level meetings this week as we continue to discuss the Memorandum of Understanding... as far as we're concerned, we're holding up our end of the ceasefire. Violence will be met with violence...there… https://t.co/ROpLMwuKpO pic.twitter.com/fVwV63tj4N — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 29, 2026

“Obviamente, el presidente quiere que el proceso de paz avance, y los iraníes harían bien en firmar un buen acuerdo con Estados Unidos porque el presidente ha demostrado que no teme usar el poder de nuestro ejército”, afirmó Leavitt.



Asimismo, sostuvo que Washington está cumpliendo con el alto el fuego vigente y advirtió que cualquier nuevo episodio de violencia recibirá una respuesta estadounidense.

“El alto el fuego está en vigor y esperamos poder llegar a un buen acuerdo. El presidente firmará uno que ponga los intereses de nuestra nación primero”, concluyó la portavoz norteamericana.

Sin embargo, desde Teherán la versión es distinta. En declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, afirmó que no se han programado reuniones técnicas de los grupos de trabajo establecidos en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad.

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“La primera ronda de conversaciones técnicas en el marco de los grupos de trabajo designados se llevará a cabo una vez existan las condiciones necesarias y después de que se alcance un acuerdo sobre la fecha y el lugar”, explicó Gharibabadi.

El diplomático explicó que, aunque continúan las consultas con Qatar y otros países mediadores, los reportes sobre la celebración de conversaciones técnicas en Doha esta semana no están confirmados.