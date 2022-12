Trump dice que acción militar no es su "primera opción" ante Corea del Norte

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo tras hablar con su homólogo chino, Xi Jinping, que la respuesta militar ante las crecientes amenazas de Corea del Norte no es su "primera opción", aunque dejó la puerta abierta a esa posibilidad.



"No vamos a tolerar lo que está pasando en Corea del Norte", comentó Trump a los periodistas antes de partir hacia Dakota de Norte, donde hoy promoverá su plan de reforma fiscal.



Además, el presidente detalló que su conversación con Xi sobre la situación en Corea del Norte fue "muy, muy franca".



"Creo que el presidente Xi está de acuerdo conmigo al 100 por ciento. Tampoco quiere ver lo que está pasando allí (en Corea del Norte)", precisó Trump.



Al mandatario chino "le gustaría hacer algo" al respecto. "Veremos si puede o no hacerlo", agregó Trump.



Preguntado sobre si está considerando una acción militar tras los recientes ensayos nucleares y lanzamientos de misiles por parte del régimen de Pyongyang, Trump respondió: "Vamos a ver qué pasa. Francamente, esa no es la primera opción, pero veremos qué pasa".



Después del test nuclear del pasado fin de semana, en el que el régimen de Kim Jong-un asegura haber probado su bomba atómica más potente hasta la fecha, Trump indicó que evaluaba suspender el comercio con cualquier país que haga negocios con Pyongyang e insinuó que no descartaba un ataque a Corea del Norte.



Mientras, el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, prometió una "gran respuesta militar" ante "cualquier amenaza" de Corea del Norte a los territorios del país, incluida la isla de Guam, o a sus aliados.



La Casa Blanca informó hoy de que Trump mantuvo este martes conversaciones telefónicas con los primeros ministros del Reino Unido, Theresa May, y Australia, Malcolm Turnbull, ambas para tratar las preocupaciones sobre Corea del Norte.



En la llamada con May, Trump reiteró que "no es el momento de hablar con Corea del Norte y dejó claro que todas las opciones" para defender a EE.UU. y sus aliados están sobre la mesa, de acuerdo con la Casa Blanca.



Por su parte, durante la conversación con su homólogo australiano, Trump reafirmó su compromiso con defender al país, sus territorios y a sus aliados "utilizando todas las capacidades diplomáticas y militares disponibles".



