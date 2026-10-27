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Trump dice que Venezuela debería ser un estado de EE.UU. y tener gobernador, no presidente

Durante su discurso, Trump agradeció al Gobierno de Venezuela la firma del acuerdo que otorga a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones sobre 17 yacimientos petroleros del país.

Donald trump y venezuela.jpg
Donald Trump y Venezuela.
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de oct, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Venezuela debería ser un estado de su país y celebrar elecciones para elegir a un gobernador en vez de a un presidente.

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"Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador", bromeó el mandatario durante un mitin en Corpus Christi, Texas, en apoyo a los candidatos republicanos a las elecciones de medio mandato.

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Después del evento con sus seguidores, está previsto que Trump, acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, visite un buque cargado con petróleo venezolano que atracó en uno de los puertos de Texas.

Durante su discurso, Trump agradeció al Gobierno de Venezuela la firma del acuerdo que otorga a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones sobre 17 yacimientos petroleros del país.

El Pentágono posee una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP.

Bandera de Venezuela
Bandera de Venezuela
Foto: Flox, referencia

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"Quiero agradecer a Venezuela, con la que nuestra relación se ha vuelto muy, muy buena, excelente, y donde las mayores compañías petroleras están invirtiendo ahora miles y miles de millones de dólares", dijo el mandatario.

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No es la primera vez que Trump habla de la posibilidad de que Venezuela se convierta en un estado estadounidense.

Sin embargo, sus comentarios llegan un día después de que el Departamento de Estado anunciara su respaldo a un plan para reformar el sistema judicial y electoral venezolano en los próximos meses.

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Tras esas reformas, según el plan, Rodríguez debería declarar vacante la Presidencia, lo que abriría un plazo constitucional de seis meses para celebrar elecciones, previsiblemente en 2027.

Tras la captura de Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense, el Gobierno de Trump restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela y anunció el acuerdo petrolero, que permite a EE.UU. acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

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