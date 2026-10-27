Flávio Bolsonaro amplía la lista de prófugos de Brasil junto a su hermano y dos golpistas

Tras escapar de Brasil este martes después de que un juez le pidiera su pasaporte, el senador Flávio Bolsonaro, candidato derrotado en las elecciones del pasado domingo, amplía la lista de políticos huidos del país, entre los que se encuentran su hermano Eduardo y dos condenados por el intento de golpe de Estado de 2023.

El excandidato del Partido Liberal (PL) se fugó a Estados Unidos después de que un juez ordenara requisar sus pasaportes en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero que permanece bajo secreto judicial, pero que fue revelada por los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo.



Eduardo Bolsonaro, el enlace con Trump

Eduardo Bolsonaro se marchó a Estados Unidos en marzo de 2025 legalmente, cuando era diputado y no había ningún cargo en su contra, con el objetivo de gestionar ante la Administración de Donald Trump la imposición de sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, con la intención de evitar su condena.

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Pero el pasado junio, Eduardo fue condenado a cuatro años y dos meses de cárcel por el Tribunal Supremo por coacciones a la justicia por esas gestiones ante el Gobierno estadounidense. Además, el pasado septiembre recibió otra condena de un año de prisión por difamación contra una parlamentaria.

Por su larga estancia en el extranjero, Eduardo perdió el escaño de diputado y también su cargo en la Policía Federal.



El hermano del excandidato afirma ser víctima de una "persecución judicial" y la semana pasada sugirió que Flávio siguiera sus pasos en caso de perder los comicios.



Alexandre Ramagem, exdirector del servicio secreto

En esta lista también se encuentra Alexandre Ramagem, director de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) durante el mandato de Bolsonaro, que reside en Florida para evitar una condena a 16 años de prisión.

En los días en que se concluía el juicio por el intento de golpe de Estado, huyó de manera clandestina por vía terrestre por la frontera de Guyana y puso rumbo a Estados Unidos.

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Asimismo, llenó las principales cabeceras brasileñas el pasado abril tras ser detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), aunque fue puesto en libertad dos días después.



Carla Zambelli, la golpista informática

La exdiputada Carla Zambelli, una de las figuras más conocidas del bolsonarismo, permanece en Italia tras ser condenada en dos procesos penales.

Abandonó Brasil en junio de 2025, semanas después de que el Supremo le impusiera diez años de prisión por la invasión informática de los sistemas del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), junto con el pirata informático Walter Delgatti Neto.

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La sentencia argumentó que introdujeron documentos falsos en los sistemas, entre ellos una orden de detención contra el juez de Moraes, pero las autoridades italianas descartaron su extradición por este caso.

El segundo caso todavía está siendo analizado en Italia y tiene que ver con una condena a cinco años y tres meses de prisión por apuntar con una pistola a un simpatizante de Lula por la calle en São Paulo en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones de 2022.



Silvinei Vasques, la huída fallida

El pasado diciembre, el exdirector de la Policía de Carreteras de Brasil Silvinei Vasques fue condenado a 24 años y seis meses de prisión en el marco del juicio del golpe de Estado por dificultar el desplazamiento de electores favorables a Lula durante la segunda vuelta de las elecciones de 2022.

En diciembre de 2025 cruzó la frontera con Paraguay por carretera y fue detenido en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, cuando intentaba embarcar en un vuelo hacia El Salvador con documentación falsa.

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Actualmente, cumple condena en la prisión de máxima seguridad de la Papudinha, en Brasilia.