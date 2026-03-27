En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Selección Colombia
Audiencia de Maduro
'Iván Mordisco'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos

Trump afirmó en un mensaje en su cuenta de Truth Social que instruirá al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para que ejecute el pago "de inmediato" para hacer frente a la "situación de emergencia" y "detener el caos en los aeropuertos".

Publicidad

Publicidad

Publicidad