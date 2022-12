Trump se perjudicó él mismo en debate, dice analista político de EEUU

“Yo creo que lo que realmente dijo Donald Trump sobre su disposición para reconocer los resultados, fue fatal para él. Si bien él tenía momentos buenos, creo que Hillary Clinton ganó gracias a ese error, esa metida de pata que creo que para el promedio de Estados Unidos, de la clase media, esto fue algo que chocó mucho”, dijo Shifter.

Sin embargo, explicó que la salida en falso del candidato nada tiene que ver con estrategias, sino con algo innato en él.

“Es un poco parte de su personalidad. Él es así. Le gusta ser audaz y atrevido y no decir que va a reconocer algo. Él inventa sus propias reglas y eso lo hemos visto durante toda la campaña. Ha llevado esto a un extremo por haber dicho que no va a reconocer los resultados, pero encaja muy bien con su personalidad, estilo y enfoque durante la campaña”, explicó.

El problema radica en que tras esa decisión anunciada por Trump, hay malestar generalizado que afectará las votaciones.

“Queda muy mal con los estadounidenses. Algunos que tal vez estaban pensando en votar por él, con esto ya se pasó de la línea. Esto es tan fundamental en el sistema democrático de Estados Unidos. Hay campañas fuertes, duras y a veces sucias, pero quien pierda reconoce resultados, es parte de las reglas que hay que respetar”, agregó.

Pero hay sectores que ni con las equivocaciones de Trump, se reiteran de su decisión, por lo que el analista explicó:

“Hay varios motivos. En parte el machismo, en parte es que hay mucha gente que no coincide con Donald Trump, pero creen que es necesario sacudir el sistema, cambiar, y con Hillary Clinton no va a cambiar nada. Hay gente muy frustrada y sienten que Trump por lo menos va a ser un cambio, aunque no estén de acuerdo mucho con lo que dice”

Por ahora, las consultas en las calles de Estados Unidos dan como rotunda ganadora a Hillary Clinton, sin embargo y aunque el analista confía en esto, no descarta votos ocultos para Donald.

“Hemos aprendido algo en EU con esta campaña y es que no se puede descartar nada. La gente es más cauta. Es difícil imaginar que las encuetas estén tan equivocadas. Puede haber un voto oculto para Trump pero no creo que sea suficiente”, aseguró.