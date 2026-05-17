Trump y Xi Jinping exhiben acuerdos clave tras reunión entre las dos mayores potencias

La reciente reunión entre Donald Trump y Xi Jinping volvió a poner sobre la mesa la compleja relación entre Estados Unidos y China, las dos mayores economías del mundo. Para el profesor Rafael Piñeros, analista y docente de la Universidad Externado de Colombia, el encuentro dejó resultados positivos para ambos líderes, especialmente en materia económica y de estabilidad política.

Según explicó Piñeros en entrevista con Sala de Prensa Blu, Trump buscó demostrar capacidad de negociación y efectos concretos para la economía estadounidense. “A Donald Trump le gusta mostrar que es capaz de lograr acuerdos efectivos”, afirmó el académico, quien destacó anuncios relacionados con Boeing, NVIDIA y el sector agroindustrial.

El experto señaló que la posible reactivación de ventas de aviones Boeing y la autorización para comercializar chips y microchips representan señales favorables para empresas de Estados Unidos. Además, resaltó el impacto del mercado de la soya en la relación bilateral. “La producción de los EE.UU. se diseñó hace al menos unas dos o tres décadas para suplir al mercado de ese país”, explicó.

No obstante, advirtió que los efectos reales de estos acuerdos dependerán de su implementación. “Una cosa es a veces lo que se anuncia, otra lo que se firma, y otra lo que realmente se empieza a implementar”, sostuvo.



Taiwán sigue siendo el principal punto de tensión

Uno de los temas centrales de la conversación entre ambos gobiernos fue Taiwán. Piñeros indicó que este asunto continúa siendo una “línea roja” para Beijing y un punto estratégico para Washington.



“Desde Beijing se observa a Taiwán como una provincia relativamente rebelde, pero no como un estado independiente”, explicó el profesor. También recordó que China ha trabajado diplomáticamente para reducir el número de países que reconocen a Taiwán como Estado soberano.

El analista consideró que no existe una solución definitiva cercana para este conflicto. “No va a haber un tratado, no va a haber un acuerdo, pero van a seguir insistiendo cada uno por su lado”, afirmó.



China evita compromisos sobre Irán

Durante la entrevista también se abordó la posición china frente a Irán y las tensiones en Medio Oriente. Piñeros consideró improbable que Beijing asuma un rol de presión directa sobre Teherán.

“China necesita del petróleo iraní. Y mientras Irán siga proveyendo, creo que no le conviene comprometerse”, señaló. Además, indicó que el gobierno chino evita actuar como mediador en conflictos internacionales para no poner en riesgo relaciones estratégicas.



Competencia y cooperación entre Estados Unidos y China

Sobre la frase de Xi Jinping acerca de que ambos países deberían ser “socios y no competidores”, Piñeros afirmó que la relación bilateral combina rivalidad económica y necesidad de cooperación.

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“También son rivales, también son competencia”, dijo el experto, quien destacó que sectores como inteligencia artificial, tecnología y comercio seguirán marcando la disputa entre ambas potencias.

Sin embargo, concluyó que la estabilidad continuará siendo un objetivo compartido. “La relación es diversa, es amplia, es compleja, y seguirá habiendo puntos en los cuales habrá diferencias”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa acá: