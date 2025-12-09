En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Un campesino encontró una cartera con más de mil dólares en el estómago de su vaca

Un campesino encontró una cartera con más de mil dólares en el estómago de su vaca

El campesino encontró el dinero cuando estaba descuartizando al animal y, tras revisar su contenido, se llevó una sorpresa al establecer a quién pertenecían.

