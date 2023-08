“Un disparo le atravesó la cabeza”: habla amigo de Fernando Villavicencio, testigo del asesinato

En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, Carlos Figueroa, asesor de campaña y amigo cercano de Fernando Villavicencio , relató los eventos que llevaron al trágico asesinato del candidato presidencial en Quito, Ecuador .

Reveló que su amistad con Fernando Villavicencio se remontaba a su juventud, cuando ambos eran activistas en movimientos sociales.

"Desde jóvenes, desde que éramos unos jovencitos activistas de los movimientos sociales, estoy hablando de, no sé, más de 30 años, y sí, unos 40 años nos habremos conocido", explicó.

Figueroa detalló la secuencia de eventos en la tarde del asesinato de Villavicencio, dijo que en el acto en el que participó había unas 2.000 personas. Pocos segundos después de que saliera del evento, se desató una balacera intensa que dejó al candidato gravemente herido. Figueroa compartió su angustia al darse cuenta de que Villavicencio había sido alcanzado por un disparo en la cabeza.

Publicidad

“Lastimosamente el disparo, uno de los disparos, le alcanza y le atraviesa la cabeza, de un lado a otro. Ese es el disparo fatal. Me imagino que recibió algunos más, pero yo vi eso y supe perfectamente en ese momento que había fallecido. Lastimosamente le subieron a un carro que no era blindado, él no usaba regularmente ese carro. No sé si la vigilancia se confió, se confió y le metió a un carro que no era blindado. De eso se habla”, dijo en Mañanas Blu.

Figueroa resaltó la ausencia de medidas de seguridad adecuadas durante el evento. Mencionó la falta de un vehículo blindado y la carencia de cierre de la calle como factores críticos que permitieron el ataque.

"Desgraciadamente, había unos arreglos en esa calle, en algunas calles aledañas, y yo creo que el blindado estaba a una distancia un poco mayor", explicó.

Publicidad

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Retórica incendiaria y teorías de conspiración

La conversación abordó las teorías de conspiración que han surgido en torno al asesinato. Figueroa desmintió rotundamente las acusaciones de que Villavicencio tenía vínculos con grupos delictivos. Esto con relación a un video que circuló después del asesinato, en el que un grupo armado se atribuye la muerte.

"Están tratando de ensuciar la imagen de Fernando, pero sabemos que él no estaba involucrado con actividades criminales", afirmó.

“Rafael Correa ha atizado el odio en Ecuador”

La figura del expresidente ecuatoriano Rafael Correa emergió en la conversación como uno de los elementos de contexto relevantes. Figueroa mencionó que Villavicencio había denunciado en varias ocasiones la amenaza de las mafias del narcotráfico en Ecuador.

Publicidad

“Nosotros sabemos perfectamente que acá manejan carteles mexicanos de la droga y que son los que han utilizado nuestros puertos para exportar la cocaína. El hecho de haber quitado toda la protección que teníamos antes con la base de manta, por ejemplo, que tenían los norteamericanos acá, o la destrucción de los radares, y además el uso de radares que no funcionaban adecuadamente durante los gobiernos anteriores, fundamentalmente el retiro de la base de manta en el gobierno de Correa, eso fue lo que permitió el avance sistemático de la droga en el Ecuador. Y eso es lo que nosotros estábamos denunciando y diciéndole a la gente”, dijo.