Un hombre es atacado y lanzado por los aires por su propio toro: lo embistió por más de un minuto

En muchas ciudades, algunas personas optan por tener animales no domésticos como mascotas o para actividades particulares. Aunque en algunos casos esto responde a tradiciones, seguridad o incluso razones económicas, lo cierto es que convivir con este tipo de animales en espacios urbanos puede representar riesgos tanto para sus dueños como para quienes los rodean.

De hecho, ese peligro quedó en evidencia en un video que comenzó a circular en redes sociales, pues un toro atacó a su propio dueño de una manera impactante.

Hombre es atacado y lanzado por los aires por su propio toro

En el video capatado por una cámara de seguridad se observa a un hombre siendo violentamente embestido por un toro desde el interior de una vivienda hacia el exterior. El impacto es tan fuerte que el hombre es prácticamente lanzado por los aires antes de caer al suelo.



Lejos de detenerse, el animal continúa la agresión por casi un minuto. En la grabación se ve cómo el hombre queda tendido en el suelo tras el primer golpe, mientras el toro lo arrastra y lo embiste repetidamente.

Durante varios segundos, la víctima parece no reaccionar. En medio de la escena, una mujer interviene para intentar ayudar.

Con un palo largo en la mano, trata de distraer al animal y alejarlo del hombre. Tras varios intentos, logra su objetivo y el toro finalmente se aparta.

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Luego del ataque, el sujeto consigue ponerse de pie por sus propios medios a pesar del violento ataque, por lo que todo indica que no sufrió heridas de gravedad. Luego de ello, la mujer entra a la vivienda y la víctima agarra el lazo por el que hala al animal mientras este sale a pastar.

En varios comentarios, internautas indicaron que el hombre se expuso a riesgos por tener animales de gran tamaño o no domesticados dentro de viviendas, especialmente en entornos urbanos donde cualquier incidente puede tener consecuencias mayores, pues según expertos, el ruido exterior puede alterar a los animales.