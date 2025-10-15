Una mujer muere y dos hombres resultan graves tras ingerir una planta: esto se sabe

Una familia sufrió una severa intoxicación luego de consumir una planta silvestre creyendo que se trataba de acelga. La víctima fatal fue identificada como Claviana Nunes da Silva, de 37 años, quien falleció este lunes tras permanecer varios días en estado crítico.

El incidente ocurrió el miércoles pasado en una propiedad rural donde la familia recién se había mudado. Durante el almuerzo, prepararon las hojas recolectadas del terreno y las sirvieron salteadas, sin saber que se trataba de Nicotiana glauca, una especie altamente venenosa conocida en algunos países como Palán palán o Tabaco moro.

Poco después de la comida, Claviana y tres familiares comenzaron a sentirse mal. Fueron atendidos de urgencia por los bomberos, el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (Samu) y la Policía Militar. Según los reportes, las víctimas sufrieron paros cardiorrespiratorios, aunque lograron ser reanimadas antes de su traslado a centros médicos de la región.

Dos hombres, de 60 y 64 años, también resultaron intoxicados. El primero continúa internado en estado grave, bajo coma inducido y con respiración asistida, mientras que el segundo fue extubado y evoluciona favorablemente. Una niña de 2 años fue hospitalizada por precaución, aunque no alcanzó a ingerir la planta.



A la izquierda, una hoja de acelga, a la derecha, una hoja de palán palán Foto: Policía Militar de Minas Gerais

La Secretaría de Salud de Patrocínio confirmó que parte del vegetal fue hallado en la boca de la mujer fallecida y enviada para análisis al laboratorio de la Fundación Ezequiel Dias, en Belo Horizonte.

La profesora Amanda Danuello, especialista en química de productos naturales de la Universidad Federal de Uberlândia, explicó que la Nicotiana glauca se diferencia de la acelga por sus hojas más finas, de textura aterciopelada y tono verde intenso. “La recomendación es no consumir plantas si no se tiene certeza de su identidad y procedencia”, advirtió.

El Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales de la Argentina advierte que toda la planta es extremadamente tóxica, especialmente sus hojas y flores, debido a los alcaloides que contiene.