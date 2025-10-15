Madre e hija mueren tras comer pastel de cumpleaños que les regaló familiar: esto se sabe

Un estremecedor caso sacude a Brasil luego de que una madre y su hija murieran tras consumir un pastel de cumpleaños que, según las autoridades, habría sido intencionalmente envenenado. El hecho ocurrió en São Paulo y ha derivado en una investigación por homicidio que apunta a una disputa económica familiar como posible motivo.

Las víctimas fueron identificadas como Ana María de Jesús, de 52 años, y su hija Larissa de Jesús Castilho, de 21 años. De acuerdo con los reportes policiales, ambas comenzaron a sentirse mal poco después de comer una porción de pastel que había sido entregado por el esposo de su sobrina Patricia, con quien mantenían conflictos financieros.

Tanto Ana María como su hija fueron trasladadas de urgencia al hospital Heliópolis, donde los médicos confirmaron que presentaban signos de intoxicación severa. Los análisis posteriores revelaron la presencia de pesticidas en sus cuerpos, lo que confirmó que se trataba de un caso de envenenamiento.

Madre e hija mueren tras comer pastel de cumpleaños Foto: redes sociales

La policía ha señalado como principales sospechosos a Patricia y su pareja, Leonardo, quienes entregaron el pastel. Durante las inspecciones en sus viviendas, los investigadores confiscaron sus teléfonos y descubrieron búsquedas recientes en internet como “¿ataque cardíaco causa convulsiones?” y “envenenamiento con productos de limpieza”.



Pese a la gravedad de los hallazgos, un juez rechazó la orden de captura solicitada por la fiscalía. Según reconstruyeron las autoridades, Ana María no había asistido a la celebración familiar por encontrarse indispuesta, pero al día siguiente recibió en su casa una rebanada del pastel que Leonardo le llevó en motocicleta. Poco después de comerla, llamó a su hija y le dijo que se sentía débil y sin fuerzas para mantenerse en pie.

Larissa, que había probado el mismo postre durante la fiesta, fue a visitar a su madre al hospital y comió de nuevo del pastel, sin imaginar que ese gesto le costaría la vida. Ambas fallecieron pocas horas después por la intoxicación.

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo informó que el caso sigue bajo investigación. Los equipos forenses revisan los dispositivos electrónicos decomisados y los resultados de laboratorio que confirman la presencia de sustancias tóxicas en el pastel.

Mientras tanto, Patricia aseguró que no recuerda haber realizado las búsquedas detectadas en su teléfono, y Leonardo sostuvo que las consultas eran parte de una “ayuda a un amigo”.