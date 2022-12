Unas 400 personas fueron hospitalizadas por ataque en Las Vegas que dejó 58 muertos

La cifra de heridos en el tiroteo ocurrido en un concierto en Las Vegas (EE.UU.) ascendió hoy a más de 515, que se suman a los al menos 58 muertos, según el último balance policial.



El supuesto autor del ataque, Stephen Paddock, de 64 años, se suicidó tras cometer la masacre, aunque las informaciones previas apuntaban a que había sido abatido por las fueras del orden, confirmó hoy la Policía, mientras se desconoce el móvil del ataque.



El cantante Jason Aldean, que logró escapar, estaba en el escenario cuando se escucharon las primeras ráfagas de disparos. A los pocos segundos dejó de sonar la música, según un video divulgado en redes sociales.



En el video se oye a una mujer decir "abajo, mantente abajo" justo después de que la música cese y un clima de total confusión se apodera del lugar. Unos 46 segundos después, disparan de nuevo.



Lombardo indicó que la policía mató al atacante, que se cree es un residente de la ciudad, en la habitación del hotel y que busca a una mujer que lo acompañaba para interrogarla.



"Tenemos dos policías que están en el hospital, uno en estado crítico, el otro con heridas menores", añadió.



En mayo, un atentado con bomba a la salida de un concierto de Ariana Grande en Mánchester, Reino Unido, dejó 22 muertos y 116 heridos.



Varios pensaron al principio que se trataba de fuegos artificiales. Damon Leach fue uno de ellos. Dijo a la cadena CNN que los disparos duraron "bastante tiempo". "Nos escondimos detrás de basureros, de algo, cada vez que escuchábamos un disparo nos refugiábamos".



Otra mujer, identificada solo como Christie, dijo a la cadena KLAS que al escuchar los disparos corrió con su marido al auto. Al llegar encontraron a un hombre herido. "'¿Puedes ayudarme?' me dijo". Lo llevó al hospital junto con otros afectados.



"Esta noche va más allá de lo horrible. Aún no sé qué decir, quería hacerle saber a todo el mundo que mi equipo y yo estamos seguros. Mis oraciones para aquellos afectados hoy. Me duele en el corazón que esto le pueda pasar a alguien que estaba aquí para pasar una noche divertida", escribió Aldean en Instagram.



La policía cerró buena parte de Las Vegas Strip, la calle donde se encuentran los principales hoteles-casinos, y pidieron a los transeúntes "no transmitir en vivo o compartir [por redes sociales] la posición de los oficiales en el lugar".



El aeropuerto informó por su parte que varios vuelos habían sido desviados por el incidente.



"Es una noche triste para Las Vegas", escribió la alcaldía en Twitter.



El tiroteo se registra siete meses después de otro que dejó un muerto y un herido y en la misma calle Las Vegas Strip.



El sitio Gun Violence registra una estadística de 272 tiroteos masivos en lo que va de año, sin contar este.



