Venezolanos en el exterior no participarán en siguiente fase de revocatorio a Maduro

El Poder Electoral de Venezuela informó que los ciudadanos de ese país que residen en el extranjero no podrán participar en la siguiente fase del referendo que impulsa la oposición para revocar el mandato del presidente, Nicolás Maduro.



"Para el proceso de recolección de manifestaciones de voluntad solamente va a regir los electores venezolanos residentes en el territorio nacional", dijo a periodistas el director de la Oficina Nacional del Registro Electoral, César Alvarado.



El funcionario indicó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) auditó el padrón que se usará para la jornada de recolección de apoyos equivalentes al 20 por ciento del censo, 3.893.128 apoyos, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de octubre.



Explicó que esta revisión del censo, que contempla un universo de 19.465.638 votantes, se hizo en presencia de representantes técnicos de ocho organizaciones políticas.



Alvarado agregó que el registro electoral venezolano maneja márgenes de error bajos y es depurado frecuentemente.



El paso a cumplir por los solicitantes del revocatorio, el último previo a la convocatoria de la consulta, se ejecutará en condiciones contrarias a las solicitadas por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



El CNE indicó que, de cumplirse los requisitos de ley, los venezolanos asistirían a las urnas el primer trimestre de 2017 para finalmente revocar o no a Maduro, aunque ya no a su Gobierno debido a que la fecha tope para lograr el fin de la actual administración chavista es el 10 de enero próximo.