Venezuela arremetió contra secretario de la ONU por decir que hubo complicidad en captura de Maduro

Venezuela acusó este lunes al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de hacer afirmaciones sobre el país suramericano "impropias de su alta investidura", luego de que dijera que cree que hubo "grandes complicidades" en la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado enero.

"Venezuela expresa su firme protesta ante las declaraciones, relativas al Estado venezolano, del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, por considerar que contienen afirmaciones impropias de su alta investidura y contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe establecidos en la Carta de las Naciones Unidas", reza el comunicado de Caracas.

Guterres afirmó este lunes, en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nairobi, que cree que "no es posible que se repita (en Cuba) una situación similar" a la operación militar lanzada por EE.UU. en enero contra Venezuela, donde tiene "la impresión de que hubo grandes complicidades dentro del sistema político".

El Gobierno venezolano dijo que estas declaraciones "reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad".



"Mientras persisten el genocidio contra el pueblo palestino, la expansión de guerras y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra pueblos soberanos, la Secretaría General mantiene una actuación de silencio o ambigüedad que debilita su autoridad moral", aseguró.

Audiencia de Maduro en EEUU Foto: AFP

A juicio de Caracas, nunca antes la Organización de las Naciones Unidas "había enfrentado un deterioro tan profundo de su credibilidad ante los pueblos del mundo".

En ese sentido, la Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, agregó en el pronunciamiento que la Secretaría General de la ONU "ha sido incapaz de garantizar equilibrio y apego a los principios de la Carta de la ONU frente a los actuales desafíos globales".