María Claudia Tarazona por no apoyar a Uribe Londoño: "Creo que en ninguna encuesta supera el 1 %"

La esposa del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, explicó públicamente por qué decidió apoyar la candidatura presidencial de Paloma Valencia y no la de su suegro, Miguel Uribe Londoño. En entrevista con Recap Blu, Tarazona aseguró que tomó la decisión pensando en el futuro político del país y argumentó que las encuestas no favorecen a Uribe Londoño.

"He tratado de ser siempre solidaria y respetuosa de sus decisiones. Desafortunadamente yo veo hoy que las encuestas no lo están favoreciendo a Miguel. En este momento creo que no hay ninguna encuesta que lo supere por el 1 %", dijo en Recap Blu.

Tarazona recalcó que mantiene un profundo cariño y respeto por su suegro, pero señaló que la coyuntura política exige tomar decisiones estratégicas. Según dijo, considera que el legado de Miguel Uribe Turbay debe trascender a la familia y convertirse en una bandera colectiva para quienes defienden la institucionalidad y la seguridad en Colombia.

"El legado de Miguel no es de lo mío, de Alejandro, de mis hijas. El legado de Miguel es de los colombianos. Miguel dio su vida por Colombia. Él no estaba haciendo campaña por sí mismo, ni por él, ni por el ser presidente. Es decir, él quería ser presidente, pero para los colombianos y por los colombianos. Y ese es su verdadero legado", agregó.



Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: Blu Radio

Entretanto, Tarazona rechazó las declaraciones de Miguel Uribe Londoño, quien había asegurado que ella estaba siendo “instrumentalizada” políticamente. Frente a esas afirmaciones, respondió que su respaldo a Paloma Valencia fue una decisión tomada junto a sus hijas y no producto de presiones externas.

“Cuando una mujer toma una decisión, es más fácil decir que alguien decidió por ella”, afirmó, al mismo tiempo que relató que sus hijas la animaron a actuar pensando en “hacer lo correcto” y en mantener vivo el propósito político de Miguel Uribe Turbay.

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Finalmente, confirmó que participará activamente en la campaña de Paloma Valencia durante las próximas semanas.

“Lo que pueda hacer para ayudar a Paloma lo voy a hacer con total convicción”,concluyó.