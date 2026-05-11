Maravilloso que Uribe Londoño esté con nosotros: Restrepo sobre eventual apoyo a campaña de Abelardo

Luego de que María Claudia Tarazona anunciara públicamente su respaldo a Paloma Valencia, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo De La Espriella, reaccionó asegurando que, más allá de esos apoyos, su campaña continúa fortaleciéndose y creciendo en intención de voto.

Restrepo afirmó que las personas respaldan diferentes candidaturas, y sostuvo que incluso Miguel Uribe Londoño podría terminar acercándose a su proyecto político.

“Lo que yo creo es que aquí va a haber unas personas que respalden una u otra candidatura. Lo importante es que la mayoría del pueblo colombiano está respaldando hoy la candidatura de Abelardo De La Espriella. (…). Y bienvenidos los apoyos de otras personas. Seguramente el doctor Miguel Uribe nos acompañará a nosotros, y otras personas también tomarán esa decisión”, agregó.

En ese contexto, Restrepo insistió en que “la invitación que tenemos que hacer a los colombianos es al voto útil. Hay una campaña que está cayendo muy rápidamente. Maravilloso fuese que todos ellos que están interesados en esta campaña pudieran adoptar la campaña de Abelardo De La Espriella”.



Además, aseguró que esperan seguir sumando apoyos y mencionó la posibilidad de que Uribe Londoño, eventualmente pueda acompañar esa candidatura.

“Yo no entro en la discusión entre el uno y el otro. Más bien, maravilloso que Miguel Uribe esté con nosotros, que nos pueda acompañar después de que pase la primera vuelta o eventualmente antes, si es la decisión de él, no importa. Aquí lo importante, insisto, es sumar lo máximo posible el número de personas que estén interesadas en esta candidatura, que es la candidatura que crece, que es la candidatura que recoge el voto útil y que es la única candidatura que será capaz de derrotar a Iván Cepeda”, agregó.

Abelardo de La Espriella y Miguel Uribe Londoño Foto: Prensa Abelardo de La Espriella y Blu Radio

Cabe recordar que recientemente Miguel Uribe aseguró que ha sido el único candidato en esta contienda que no ha criticado públicamente a Abelardo De La Espriella.