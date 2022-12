Venezuela no reconoce suspensión de Mercosur

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la notificación sobre la suspensión de Mercosur a su país no existe e insistió en que seguirán ejerciendo la presidencia con el derecho a voz y voto.



Venezuela no reconoce este acto írrito sustentado en la Ley de la Selva de unos funcionarios que están destruyendo el MERCOSUR. — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) December 2, 2016



La canciller del vecino país aprovechó su cuenta en Twitter para irse en contra de quienes firmaron la orden de suspensión y asegurar que se trata de una campaña para “arrebatar los mecanismos de integración”.



“Llamamos a los pueblos de MERCOSUR a no dejarse arrebatar sus mecanismos de integración, secuestrados x burócratas intolerantes (…) Ciertos medios han dado a conocer falsa notificación d suspensión d Venezuela en el MERCOSUR. Esa notificación no existe #VenezuelaEsMercosur(…) Venezuela no reconoce este acto írrito sustentado en la Ley de la Selva de unos funcionarios que están destruyendo el MERCOSUR”, concluyó rodríguez .