Venezuela pide liberar a Jorge Glas para otorgar salvoconducto a opositores en embajada de Argentina

El canciller Luis Gilberto Murillo se refirió al asedio denunciado por opositores venezolanos en la embajada de Argentina en Caracas. Aseguró que el Gobierno colombiano ha adelantado gestiones diplomáticas con la oposición y el Gobierno del país vecino, y reveló algunas peticiones del régimen venezolano para otorgar los salvoconductos a estas seis personas.

“Yo fui a Brasil personalmente por instrucción del presidente Petro y luego a Ecuador porque logramos, en nuestra conversación con el Gobierno de Venezuela, que se entregaran los salvoconductos a estas seis personas. Ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al Gobierno de Venezuela y que se diera salvoconducto a Jorge Glas en Ecuador”, afirmó Murillo.

El canciller también se refirió a las críticas que ha recibido el Gobierno colombiano por su postura frente al régimen de Venezuela y respondió al expresidente Juan Manuel Santos, quien cuestionó el silencio del Gobierno y del canciller frente a este tema.

“El presidente ha sido claro: no se presentaron las actas, no hay reconocimiento. ¿Qué más quieren que digamos? Dicen que no asistimos a una sesión de la OEA, pero sí asistimos. Además, hemos dicho que la OEA no es el mejor escenario para esto”, concluyó el funcionario del Gobierno Petro.