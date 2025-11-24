Venezuela rechaza designación de Cartel de los Soles como organización terrorista: “No existe”

La relación bilateral entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado un nuevo punto de ebullición este lunes. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió hoy un comunicado en el que rechaza de manera "categórica, firme y absoluta" la reciente medida adoptada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo la administración del Secretario de Estado Marco Rubio, que designa oficialmente al denominado Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO).



La medida de Washington: oficialización del estatus terrorista

Según el documento oficial del Departamento de Estado (Notificación Pública 12869), firmado el pasado 16 de noviembre de 2025 y divulgado recientemente en el Registro Federal, Washington ha concluido que existe una "base fáctica suficiente" para proceder con esta designación.

El texto, rubricado por Marco Rubio, invoca la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), en su versión enmendada. La notificación establece que las circunstancias descritas en dicha ley aplican directamente al Cártel de los Soles (también conocido como "Cartel of the Suns"). Con esta acción administrativa, Estados Unidos equipara a esta estructura —presuntamente vinculada a altos mandos militares y gubernamentales venezolanos— con grupos extremistas globales, lo que acarrea severas sanciones financieras, bloqueos de activos y consecuencias penales para quienes provean apoyo material a la organización.

La respuesta de Caracas: "Una ridícula patraña"

La respuesta desde el Palacio de Miraflores no se hizo esperar. En un comunicado fechado este 24 de noviembre en Caracas, el gobierno venezolano desestimó la existencia misma de dicha organización criminal, calificando la acción diplomática estadounidense como una "nueva y ridícula patraña".

El texto oficial venezolano acusa directamente al secretario Marco Rubio de "reeditar una infame y vil mentira" con el objetivo geopolítico de justificar una intervención en suelo venezolano. "Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar", sentencia el documento.



El gobierno bolivariano argumenta que esta designación busca crear un falso positivo para legitimar un "cambio de régimen" bajo un formato clásico de la política exterior estadounidense. Asimismo, el comunicado intenta proyectar una imagen de normalidad interna, asegurando que el pueblo venezolano se encuentra "más unido que nunca" y enfocado en la "vida nacional en todas sus dimensiones", haciendo referencia explícita al inicio de las festividades navideñas.

Comunicado Venezuela sobre Cartel de los Soles

Implicaciones de la designación y el rol de Marco Rubio

El nombramiento de Marco Rubio como Secretario de Estado ha marcado un endurecimiento significativo en la política exterior de la Casa Blanca hacia América Latina. Rubio, conocido históricamente por su postura de "mano dura" contra los gobiernos de izquierda en la región, ha utilizado su autoridad administrativa para elevar el nivel de presión sobre Caracas.

Al designar al Cártel de los Soles como terrorista, EE. UU. ya no solo trata el asunto como un problema de narcotráfico convencional, sino como una amenaza a la seguridad nacional. Esto permite a las agencias estadounidenses ampliar su jurisdicción extraterritorial para perseguir a los supuestos miembros de la organización.

Publicidad

Por su parte, Venezuela insta al gobierno estadounidense a "rectificar esta errática política de agresiones", advirtiendo que tales medidas afectan el desarrollo de los pueblos del Caribe y no contribuyen al combate real contra el tráfico ilícito de drogas. El comunicado cierra con un tono nacionalista, citando al Libertador Simón Bolívar y reafirmando la unión cívico-militar-policial para "resguardar la paz".

Este cruce de acusaciones y medidas administrativas presagia un cierre de año 2025 convulso para la diplomacia hemisférica, con posiciones cada vez más polarizadas entre Washington y Caracas.