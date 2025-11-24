En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Venezuela rechaza designación de Cartel de los Soles como organización terrorista: "No existe"

Venezuela rechaza designación de Cartel de los Soles como organización terrorista: “No existe”

Estados Unidos equipara al Cartel de los Soles —presuntamente vinculada a altos mandos militares y gubernamentales venezolanos— con grupos extremistas globales.

diosdado-maduro-cartel-soles-afp.jpg
El presidente venezolano, Nicolás Maduro (izq.), saluda a su ministro del Interior, Diosdado Cabello, durante una manifestación para conmemorar el 33º aniversario del fallido golpe militar de 1992 del fallecido presidente Hugo Chávez contra el gobierno (1989-1993) de Carlos Andrés Pérez en Caracas el 4 de febrero de 2025.
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

