En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Operación antidrogas es un pretexto? Marco Rubio busca el colapso de Maduro, dice exmarine de EEUU

¿Operación antidrogas es un pretexto? Marco Rubio busca el colapso de Maduro, dice exmarine de EEUU

El exmarine dijo que su preocupación no radica en defender a Maduro, sino en la "forma, los medios y métodos que Estados Unidos está utilizando" para llevar a cabo sus políticas de Estado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad