¿Operación antidrogas es un pretexto? Marco Rubio busca el colapso de Maduro, dice exmarine de EEUU

John Feely, exmarine y exembajador de Estados Unidos en Panamá, quien también sirvió en la embajada en Colombia durante los años 90, advierte que el gobierno de Donald Trump ha "improvisado desde el inicio" su política hacia Venezuela.



El pretexto antidrogas y el deseo de colapso

Jhon Feely argumenta que la administración Trump ha utilizado el "pretexto de una operación antinarcótica".

"Yo creo que desde el inicio han utilizado el pretexto de una operación antinarcótica, cuando en realidad lo que Marco Rubio quería era el colapso del régimen de Nicolás Maduro. No quieren ir al Congreso porque saben que si van al Congreso no van a autorizar el uso de la fuerza militar, porque los narcotraficantes, por más malévolos que sean, no son combatientes armados desde el exterior", dijo.

El analista dijo que su preocupación no radica en defender a Maduro, sino en la "forma, los medios y métodos que Estados Unidos está utilizando" para llevar a cabo sus políticas de Estado.

Esto provoca que, a pesar de tener las fuerzas militares más poderosas del mundo, Estados Unidos esté actuando como una "fuerza ilegítima" en el Caribe.



Las consecuencias de esta metodología son graves. Las acciones militares en el Caribe han provocado varias muertes.

"Los ataques militares en el Caribe, hasta ahora, han matado aproximadamente 70 personas si eran narcotraficantes o no", manifestó.

Escuche la entrevista aquí: