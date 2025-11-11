Colombiana revela cuánto gana trabajando en una bodega de Amazon en Estados Unidos

Una joven colombiana llamada Natalia Fino ha causado sensación en TikTok al compartir cómo es su día a día trabajando en una bodega de Amazon en el estado de Utah (Estados Unidos). A través de sus videos, ha mostrado detalles sobre su jornada laboral, las reglas internas de la compañía y, sobre todo, cuánto gana por hora desempeñando este trabajo.

Fino, quien se mudó a Estados Unidos junto a su madre, decidió documentar su experiencia laboral desde su cuenta en TikTok, donde ha acumulado miles de reproducciones. En sus publicaciones, responde preguntas de sus seguidores, muestra su rutina diaria y ofrece una mirada directa a las condiciones laborales dentro de uno de los centros logísticos más grandes del país.

Según explica, su jornada habitual dura diez horas, con dos descansos de media hora, aunque solo uno de ellos es remunerado. El trabajo consiste en clasificar y escanear paquetes, organizar estanterías y cumplir estrictos protocolos de seguridad. “No es un trabajo físicamente difícil, pero sí toca estar concentrado todo el tiempo”, comenta en uno de sus videos.

Entre las reglas internas más llamativas, la joven contó que el cabello debe estar recogido si sobrepasa los hombros, y que no se permite el uso de audífonos con cancelación de ruido por motivos de seguridad. Sin embargo, los empleados pueden escuchar música con dispositivos abiertos. “Menos mal dejan escuchar música, porque si no, esas diez horas se me harían eternas”, afirmó.



Así fue su proceso para ingresar a Amazon

La joven relató que su ingreso a la empresa comenzó cuando una mujer le compartió, a través de Instagram, un enlace oficial del portal Amazon Jobs. Desde allí aplicó a una vacante disponible y completó un proceso que incluyó tres pasos: verificación de datos personales, una prueba básica de inglés y la entrega de documentos. También tuvo que presentar un examen de sustancias, obligatorio para todos los aspirantes.



Inicialmente aplicó a un turno nocturno, pero finalmente eligió el horario diurno, al considerarlo más compatible con su rutina. “Ya había trabajado de noche y me parecía muy desgastante, entonces preferí el día”, explicó.

¿Cuánto gana trabajando en Amazon?

Natalia detalló que su salario base es de 19,50 dólares por hora, lo que equivale a cerca de 74.000 pesos colombianos. Sin embargo, cuando acepta turnos adicionales (overtime), puede ganar hasta 23 dólares por hora. En una de sus jornadas extra llegó a recibir 230 dólares por diez horas de trabajo.

“Me animé a tomar ese overtime porque la verdad estaba muy bueno. No siempre lo pagan más, pero a veces lanzan esas ofertas para motivar a la gente”, contó. Además, mencionó que los turnos nocturnos pueden pagarse hasta 25 dólares la hora, aunque suelen ocuparse rápidamente.

Los pagos, dice, se realizan de manera semanal y puntual, algo que considera una ventaja. “Pagan súper cumplidos cada viernes. Si es buen pago o no, depende de las necesidades de cada persona. Para mí, por ahora, está bien comparado con otros trabajos que he tenido”, señaló.

Fino también ha mostrado cómo se prepara antes de cada jornada, desde la elección de su vestuario hasta la organización de sus pertenencias. Amazon exige ropa cómoda, calzado cerrado y cabello recogido, además de un comportamiento respetuoso dentro de las instalaciones.

“Si uno no cumple con las normas, lo pueden devolver a cambiarse o incluso no dejarlo entrar”, advirtió en uno de sus videos.