Video: adolescente pierde el equilibrio y cae a un precipicio de más de 12 metros

Los acantilados ofrecen algunos de los paisajes más impresionantes del mundo, por lo que suelen convertirse en destinos populares para turistas y aficionados a la fotografía. Sin embargo, acercarse demasiado al borde o intentar escalar estas formaciones rocosas puede representar un riesgo, especialmente en lugares donde el terreno es inestable o la fuerza del mar dificulta cualquier maniobra de rescate.

Este tipo de escenarios ha sido protagonista de varios accidentes en los últimos años, lo que ha llevado a las autoridades a insistir en la importancia de respetar las zonas de seguridad y evitar conductas que pongan en peligro la vida.

Adolescente cae a un precipicio de más de 12 metros

Un adolescente sufrió una aparatosa caída de más de 12 metros mientras intentaba escalar un acantilado en la zona de Sunset Cliffs, en San Diego, Estados Unidos. El incidente quedó registrado en video y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.



De acuerdo con la información conocida, el joven perdió el equilibrio cuando ascendía por la formación rocosa. En su caída golpeó una cornisa irregular antes de terminar en el océano. Las características del terreno, compuesto en gran parte por arenisca, habrían influido en el accidente.

Tras el incidente, equipos de emergencia de San Diego desplegaron un operativo para rescatar al adolescente. Un helicóptero apoyó las labores desde el aire mientras socorristas ingresaban al mar para llegar hasta el lugar donde había caído. Posteriormente, el joven fue evacuado en una moto acuática para recibir atención.

Sunset Cliffs es un sitio reconocido por sus espectaculares vistas al océano Pacífico, pero también por los accidentes registrados en sus acantilados. De hecho, días antes otro adolescente, de 17 años de edad, fue visto lanzándose desde una gran altura con el propósito de grabar un video para redes sociales.

Another person has been sent to the hospital after falling off a cliff at Sunset Cliffs in San Diego, a popular spot for illegal cliff jumping.



An individual needed to be hoisted out on a stretcher after falling off the cliff.



The incident comes days after a different… pic.twitter.com/pcHrl2oTk6 — Collin Rugg (@CollinRugg) July 30, 2026

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Las autoridades recuerdan que estas zonas naturales pueden tener superficies frágiles e inestables, por lo que recomiendan no salir de los senderos habilitados ni hacer maniobras que puedan comprometer la seguridad de los visitantes.

