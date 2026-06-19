Video: así es el Messi gigante que hicieron en Filipinas: artista sorprendió a todos con su creación

La fiebre del mundial llega a todos los rincones y los aficionados también buscan tener protagonismo de alguna manera. Frente a esto, en Filipinas un seguidor de Lionel Messi capturó su imagen de una forma poco particular y bastante llamativa.

Así es el Messi gigante en Filipinas

Inspirado por la emoción del Mundial 2026, el artista filipino llevó su admiración por el astro argentino a una escala monumental. Roderick Papalo Saranza, es un creador especializado en esculturas de arena y sorprendió al mundo con un retrato gigante del futbolista, la hizo directamente sobre la playa.

La obra, que rápidamente se viralizó en redes sociales, fue creada en la ciudad costera de Tandag, donde Saranza desarrolla la mayoría de sus impresionantes intervenciones artísticas.



Su estilo combina técnicas tradicionales con herramientas tecnológicas, logrando resultados únicos que solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire.

De acuerdo con medios locales, el proceso creativo comenzó de una manera poco convencional, pues el artista usó gafas de realidad virtual para trazar los contornos de la imagen sobre la arena.

Luego, de forma completamente manual, modela y sombrea cada detalle hasta dar vida al rostro de Messi. Finalmente, emplea un dron para supervisar la obra terminada y capturar impactantes imágenes aéreas.

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Este tipo de arte no suele durar demasiado, pero en este caso, logró un impacto duradero gracias a su difusión digital y Saranza consiguió su objetivo de rendirle un homenaje una leyenda del fútbol.