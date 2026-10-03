Video: caballo se reveló en Florencia, Italia, tras cargar turistas durante horas

Un paseo turístico terminó en un inesperado momento de tensión en una de las zonas más concurridas de Florencia, Italia. Un caballo que era usado para transportar visitantes protagonizó una escena que sorprendió a turistas y transeúntes.

Las imágenes muestran al animal saliendo rápidamente del lugar mientras el carruaje queda atrás, ante la mirada desconcertada de quienes se encontraban en los alrededores. El episodio ocurrió en medio de temperaturas que llegaron hasta los 30 grados.

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Caballo se reveló tras cargar turistas durante horas

El hecho se registró en las inmediaciones de la Piazza della Signoria, uno de los puntos más emblemáticos de Florencia y un lugar habitual para los visitantes que recorren el centro histórico de la ciudad.



De acuerdo con las imágenes difundidas, el caballo comenzó a correr y terminó alejándose del carruaje que utilizaba para transportar turistas. El repentino movimiento generó sorpresa entre los peatones, la mayoría salieron corriendo del lugar, y también entre la persona que estaba a cargo del animal.

La escena rápidamente llamó la atención por la forma en que el caballo salió al galope en medio de la zona urbana. En el video se observa cómo el animal se separa del vehículo mientras varias personas permanecen atentas a lo ocurrido, pero antes bota al suelo a su dueño, quien sufre un fuerte golpe contra el suelo.

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La situación llevó a algunos a cuestionarse sobre las condiciones en las que se encontraba el caballo después de transportar turistas durante varias horas y bajo temperaturas cercanas a los 30 grados. Sin embargo, la información disponible no permite confirmar que el calor o el cansancio hayan sido la causa directa de su comportamiento.

La Piazza della Signoria es una de las plazas más importantes de Florencia. Está ubicada en el centro histórico de la ciudad y alberga el Palazzo Vecchio, además de encontrarse cerca de otros sitios turísticos como el Ponte Vecchio y el río Arno.

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El episodio quedó registrado en video y generó susto entre los que se encontraban en el lugar, pues segundos después de salir corriendo, la carroza quedó completamente destruida.