Video: campesino sorprende al volar sobre sus cultivos en un dron gigante

Una escena poco habitual protagonizada por un campesino comenzó a circular en redes sociales luego de que fuera publicado un video en el que aparece desplazándose por el aire sobre una zona rural de Indonesia.

El hecho ocurrió en el distrito de Jombang, en la región indonesa de Java Oriental, donde el hombre habría utilizado la aeronave no tripulada modificada para trasladarse después de realizar sus labores en el campo.

Las imágenes muestran al campesino mientras se eleva sobre el terreno. Durante el recorrido, además, aparece saludando con una de sus manos, mientras debajo de él se observan extensiones de cultivos.

La grabación rápidamente despertó comentarios entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunas personas destacaron la creatividad del campesino para encontrar una alternativa de transporte, otras pusieron el foco en los posibles riesgos asociados con llevar a una persona en un dispositivo diseñado originalmente como dron.



¿Cuánto recorrió el campesino en el dron?

El hombre aseguró que recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros desde su plantación de plátanos hasta el lugar al que se dirigía. El registro no entrega detalles sobre las características técnicas del aparato utilizado ni precisa qué modificaciones fueron realizadas para permitir el transporte de una persona.

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Tampoco existen, según la información disponible, declaraciones oficiales que permitan establecer si el vuelo contaba con algún tipo de permiso otorgado por las autoridades correspondientes. Por esa razón, el caso también abrió una discusión en redes sociales sobre la seguridad y la legalidad de utilizar drones para transportar personas.

VIRAL! PETANI DI JOMBANG PULANG DARI KEBUN DENGAN DRONE RAKSASA, BIKIN WARGANET MELONGO



Aksi tak biasa seorang petani di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendadak viral setelah memperlihatkan dirinya bergantung pada sebuah drone berukuran besar untuk pulang dari kebun.



Menurut… pic.twitter.com/MSBJO7d6vs — Seven Feeds (@sevenfeeds) July 7, 2026

¿Qué se sabe sobre la seguridad de estos vuelos?

El uso de drones para transportar personas implica riesgos de seguridad, por lo que se ha llamado a no intentar reproducir este tipo de maniobras. Recientemente en el país, la Aeronáutica Civil anunció una investigación y posibles sanciones por un caso diferente relacionado con un dron aspersor que fue tripulado por una persona durante un sobrevuelo en Puerto Gaitán, Meta.

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La autoridad aérea explicó entonces que los drones deben utilizarse de acuerdo con las características para las que fueron fabricados y con la normativa vigente.