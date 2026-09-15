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Blu Radio  / Mundo  / Humo a bordo: avión de Iberia que cubría Madrid-Oslo tuvo que aterrizar de emergencia en Bruselas

Humo a bordo: avión de Iberia que cubría Madrid-Oslo tuvo que aterrizar de emergencia en Bruselas

Por el momento se desconoce qué causó el humo que forzó al piloto a dirigirse al aeropuerto más cercano.

Iberia
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Foto: Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Un avión de la aerolínea española Iberia que volaba de Madrid a Olso tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia este martes en el aeropuerto de Bruselas tras detectar humo a bordo.

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"Hemos recibido información del avión de que había humo a bordo y pidieron aterrizar en Bruselas. El avión aterrizó de forma segura", indicó a EFE una portavoz del aeropuerto de Bruselas.

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La misma fuente confirmó que no hay "heridos graves".

"Iberia pondrá otro avión para continuar" hacia Oslo, que saldrá esta misma tarde hacia las 17.00 hora local (15.00 GMT), agregó la portavoz, quien añadió que el aeropuerto no ofrecerá más detalles y en adelante será Iberia quien gestione la comunicación.

Por el momento se desconoce qué causó el humo que forzó al piloto a dirigirse al aeropuerto más cercano.

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