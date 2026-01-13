Ni Emirates ni Iberia: esta fue la aerolínea más puntual del mundo en 2025

Hoy en día, la puntualidad es uno de los principales indicadores de desempeño en la industria aérea, especialmente en un mundo marcado por una mayor capacidad de volar que la que se tenía hace varios años.

Cada año, la consultora especializada Cirium publica el On-Time Performance Review, un informe que evalúa el comportamiento operativo del sector a partir de datos recopilados en tiempo real.

Para la edición correspondiente a 2025, el análisis se nutrió de información proveniente de más de 600 fuentes, incluidas aerolíneas, aeropuertos, sistemas globales de distribución y entidades de aviación civil.

Llegar a tiempo refleja el nivel de coordinación entre aerolíneas, aeropuertos y autoridades aeronáuticas.

¿Cuál fue la aerolínea más puntual en 2025?

Cirium elaboró el ranking global de 2025, que permitió identificar a la aerolínea con mejor desempeño en este indicador. De acuerdo con el informe, el primer lugar no fue ocupado ni por Emirates ni por Iberia. La aerolínea más puntual del mundo fue Aeroméxico, que alcanzó un índice del 90,02 %.



Este resultado le permitió a la compañía mexicana obtener el reconocimiento por segundo año consecutivo, convirtiéndose además en la segunda aerolínea en lograr victorias globales consecutivas en esta categoría.

Durante el periodo evaluado, Aeroméxico operó 188.859 vuelos en 23 países, un volumen que, según el informe, refuerza la relevancia de su desempeño operativo.

Aeroméxico fue la más puntual en 2025

Top 10 aerolíneas más puntuales en el mundo

El ranking global de puntualidad de Cirium incluyó a otras aerolíneas que superaron el umbral del 80 %. El listado de las compañías que completaron el top 10 mundial en 2025 quedó conformado de la siguiente manera:



Aeroméxico, con un 90.02 % Saudia, segundo lugar del ranking, con un índice de puntualidad del 86,53 %. SAS (Scandinavian Airlines), tercera en la clasificación global, con 86,09 %. Azul, la aerolínea brasileña, con un desempeño del 85,18 %. Qatar Airways, que registró una puntualidad del 84,42 % en más de 198.000 vuelos operados en seis continentes. Iberia, con un índice del 83,52 %. Latam Airlines, que alcanzó un 82,40 % de vuelos a tiempo. Avianca, con un registro del 81,73 %. Turkish Airlines, que cerró el año con 81,41 %. Delta Air Lines, décima en el ranking global, con 80,90 %.

Iberia fue la aerolínea más puntual en Europa en 2025

Jeremy Bowen, director ejecutivo de Cirium, explicó que mantener niveles elevados de puntualidad requiere una planificación de red sofisticada, coordinación operativa y capacidad de recuperación ante irregularidades.

Según señaló, estos factores distinguen a las aerolíneas con mejores resultados frente a sus competidores.

¿Qué es una aerolínea puntual?

El estudio utiliza una definición técnica precisa para medir la puntualidad. En el caso de las aerolíneas, un vuelo se considera puntual cuando llega a la puerta de embarque dentro de los 14 minutos y 59 segundos posteriores a la hora programada.

Para los aeropuertos, el criterio se aplica a las salidas que se realizan dentro de ese mismo margen frente al horario previsto de despegue.

En ese sentido, el informe también destacó a los líderes regionales. En Norteamérica, Delta Air Lines fue reconocida como la más puntual por quinto año consecutivo.

En Europa, el primer lugar correspondió a Iberia; en Asia-Pacífico, a Philippine Airlines; y en América Latina, a Copa Airlines, que alcanzó su undécimo reconocimiento regional.

En cuanto a infraestructura aeroportuaria, Cirium reconoció al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, como el más puntual entre los aeropuertos grandes, y al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, como el líder en la categoría de aeropuertos medianos.