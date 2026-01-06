Viajeros colombianos podrán acceder a nuevos destinos aéreos de Europa y África

Latam Airlines anunció una ampliación clave de su operación internacional desde Colombia, una decisión que refuerza la conectividad aérea del país con nuevos y más frecuentes vuelos hacia Estados Unidos, el Caribe, Europa y África, además de fortalecer alianzas estratégicas con aerolíneas globales.

Además, la aerolínea confirmó que se aumentarán las frecuencias en rutas internacionales, especialmente con destinos a Estados Unidos y el Caribe. Tras esta nueva medida, se fortalecerá la ruta Bogotá–Curazao, que pasa a convertirse en una operación permanente, que mantendrá tres frecuencias semanales, fortaleciendo la presencia de la aerolínea en el Caribe.

También se registra un incremento significativo de vuelos hacia Orlando, uno de los destinos más demandados por los viajeros colombianos y ahora, pasará de 7 a 14 frecuencias diarias, incorporando un segundo vuelo diario.

Foto: AFP.

“Estas iniciativas forman parte de una estrategia de Latam para seguir fortaleciendo su red internacional, apostando por Colombia como un mercado clave y por la consolidación de una oferta más atractiva para la demanda local. Para los pasajeros, esto se traduce en una red más amplia y conectada, con más alternativas de viaje, mejores opciones de conexión y una experiencia más flexible y eficiente desde y hacia el país”, afirmó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.



Este ajuste no solo aumenta la oferta directa hacia Estados Unidos, sino que también mostrará a Colombia como un punto de conexión para pasajeros provenientes de otros países de la región, como Chile y Perú. También se realizaron ajustes operativos derivados de la implementación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto de Transferencia (TUUA) en Perú, por lo que la aerolínea ha redistribuido capacidades para fortalecer hubs estratégicos, con especial énfasis en Colombia.

A esta estrategia se suma que Latam reforzó su integración con Latam Airlines Brasil, lo que permitirá a los pasajeros colombianos acceder a nuevos destinos internacionales a través de conexiones en São Paulo. Entre marzo y julio de 2026, iniciarán estas operaciones hacia Ámsterdam, Bruselas y Ciudad del Cabo. Los viajeros desde Colombia tendrán una conexión de hasta cuatro horas.