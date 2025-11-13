Reconocida aerolínea abre vuelo que conecta a Colombia con la cuna del tequila y el mariachi

Colombia suma una nueva conexión aérea con México gracias a la expansión de una de las aerolíneas más importantes del país azteca. Volaris anunció que los pasajeros que despeguen desde Bogotá contarán con un nuevo destino directo hacia el occidente mexicano: Guadalajara.

El anuncio llega junto con otro cambio relevante: el traslado de los vuelos que conectan a Bogotá con la capital mexicana, los cuales dejarán de operar desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y pasarán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (NLU).

Según la aerolínea, el cambio busca ofrecer procesos más ágiles, menores niveles de congestión y mejores condiciones para los pasajeros sin alterar las tarifas propias de su modelo de ultra bajo costo.

Volaris abrió ruta entre Bogotá y Guadajalara Foto: Blu Radio

Nueva ruta entre Bogotá y Guadalajara

La nueva ruta Bogotá–Guadalajara permitirá que los viajeros lleguen de forma directa a una de las ciudades más representativas de la cultura mexicana y la segunda en importancia detrás de Ciudad de México.



Desde esta urbe, considerada la cuna del mariachi y el tequila, será posible acceder también a destinos turísticos como Tequila y la Ribera de Chapala, así como realizar conexiones hacia Tijuana, Los Ángeles, Fresno, Ontario y Houston.

El director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, Ronny Rodríguez, explicó que esta apertura hace parte de un esfuerzo por “ofrecer nuevas opciones de conectividad entre destinos ampliamente atractivos”.

Agregó que Guadalajara es uno de los principales centros de operación de la aerolínea, desde donde se puede volar a 21 destinos en Estados Unidos y 26 dentro de México.

Guadalajara, en Jalisco, es considerada la cuna del tequila Foto: Unsplash

Publicidad

Horarios ruta Bogotá - Guadalajara por Volaris

Desde su llegada al mercado colombiano en octubre de 2021, la compañía ha transportado más de 660.000 pasajeros y realizado más de 4.900 vuelos entre los dos países.



Bogotá – Guadalajara

Días de operación: martes y sábado

Salida desde Bogotá: 13:02

Llegada a Guadalajara: 17:21

Guadalajara – Bogotá

Días de operación: martes y sábado

Salida desde Guadalajara: 06:00

Llegada a Bogotá: 12:02

Bogotá – Ciudad de México (Aeropuerto Felipe Ángeles)

Días de operación: lunes, miércoles, viernes y domingo

Salida desde Bogotá: 07:14

Llegada a México: 11:05

Ciudad de México – Bogotá

Días de operación: lunes, miércoles, viernes y domingo

Salida desde México: 00:45

Llegada a Bogotá: 06:09

Volaris inició operaciones en Colombia desde 2021. Foto: Volaris

Qué ver en Guadalajara