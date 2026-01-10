Desde febrero, todos los viajeros en EEUU que no presenten este documento pagarán tarifa adicional

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) anunció que, a partir del 1 de febrero de 2026, los pasajeros de vuelos nacionales que no presenten una identificación válida bajo el estándar Real ID deberán asumir un cobro adicional de 45 dólares para poder continuar su proceso de embarque.

La medida aplicará para todos los ciudadanos y extranjeros con estatus legal en EE. UU., en aeropuertos de todo el país y forma parte de la implementación definitiva de las normas federales de identificación para viajes domésticos.

Según la TSA, el cobro permitirá a los viajeros acceder a un sistema alternativo de verificación de identidad cuando no cuenten con una REAL ID u otro documento aceptado.

¿Cuánto cobrarán si no presenta el Real ID?

El mecanismo, denominado ConfirmID, permitirá confirmar la identidad del pasajero directamente en los puntos de control de seguridad y tendrá un cobro de 45 dólares.



La agencia explicó que este proceso será una opción para quienes hayan perdido su identificación o no cumplan con los requisitos establecidos por la normativa REAL ID.

En una comunicación oficial, la TSA señaló que el sistema busca mantener los estándares de seguridad exigidos por el Gobierno federal y garantizar que todos los pasajeros que aborden vuelos nacionales estén debidamente identificados.

¿Se demorarán más los controles sin Real ID?

La TSA advirtió que el proceso de verificación adicional puede tomar entre 10 y 15 minutos, aunque en algunos casos podría extenderse más.

Por esta razón, recomendó a los viajeros que no cuenten con REAL ID llegar con mayor anticipación a los aeropuertos para evitar retrasos en los controles de seguridad.

Adam Stahl, funcionario que ejerce las funciones de subadministrador adjunto de la TSA, indicó que aunque la mayoría de los pasajeros ya presenta documentos aceptados, el sistema debe asegurar que cada viajero sea quien dice ser antes de abordar un avión.

De acuerdo con la agencia, la verificación realizada mediante ConfirmID permitirá al pasajero viajar durante un periodo de 10 días sin necesidad de repetir el proceso.

No obstante, la TSA aclaró que el valor de la tarifa podría modificarse en el futuro.

¿Es obligatorio el Real ID?

La TSA reiteró su recomendación de que los viajeros gestionen con antelación su REAL ID en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

La ley que dio origen a este requisito fue aprobada hace más de 20 años y su aplicación definitiva comenzó el 7 de mayo de 2025.

En estados como Florida, las licencias que cumplen con el estándar REAL ID se identifican con una estrella ubicada en la parte superior del documento.

Con la entrada en vigor de esta medida en 2026, la TSA insiste en que contar con la identificación adecuada evitará costos adicionales y retrasos en los aeropuertos de Estados Unidos.