Aerolínea Iberia anuncia que suspenderá temporalmente sus vuelos directos a Cuba

A través de un comunicado, aerolínea española Iberia anunció oficialmente la suspensión temporal de sus vuelos directos hacia Cuba, una medida motivada por la compleja situación que atraviesa la isla desde hace varios meses, la cual ha provocado una caída drástica y significativa en la demanda de pasajes.

Esta decisión marca un paréntesis importante en la conectividad aérea directa entre Madrid y La Habana, reflejando los retos operativos y comerciales que enfrentan las compañías internacionales en el mercado cubano actual.



Impacto en la demanda y cronograma de cese de operaciones

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la oficina de prensa de la aerolínea, la suspensión total de los trayectos directos entrará en vigor a partir del mes de junio de 2026 beria asegura que esta medida obedece al contexto socioeconómico del país ha afectado la rentabilidad de la ruta de manera considerable.

Para facilitar una transición ordenada, la compañía ha establecido un plan de reducción progresiva de sus frecuencias durante las semanas previas al cese temporal. Durante el presente mes de abril, Iberia operará tres frecuencias semanales entre Madrid y Cuba.

Iberia fue la aerolínea más puntual en Europa en 2025 Foto: Unsplash

Sin embargo, para el mes de mayo, la programación se reducirá a únicamente dos vuelos semanales, culminando con la suspensión de las operaciones directas en junio.



A pesar de la interrupción de los vuelos directos, Iberia ha asegurado que mantendrá opciones de conectividad para aquellos pasajeros que necesiten trasladarse entre Europa y la isla caribeña. Durante el periodo que dure la suspensión, los clientes podrán optar por viajar hasta Panamá y, desde ese punto, continuar su trayecto hacia Cuba. Esta alternativa es posible gracias al acuerdo de código compartido que Iberia mantiene con Copa Airlines, permitiendo una gestión fluida del viaje para el usuario.

Asimismo, la aerolínea ha confirmado que sus oficinas físicas en La Habana permanecerán abiertas para atender a sus clientes.

La operatividad de Iberia hacia Cuba ya venía experimentando dificultades logísticas de relevancia. Desde el pasado 9 de febrero, la operativa se ha visto afectada por las condiciones locales de la isla, lo que ha hecho necesario realizar una escala técnica en Santo Domingo para el repostaje de combustible en los vuelos de regreso a Madrid.

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Es importante destacar que esta medida de suspensión es de carácter excepcional y afecta exclusivamente a Cuba debido a su situación particular.