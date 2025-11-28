Iberia adopta medidas tras falla detectada en A320 y garantiza vuelos sin retrasos ni cancelaciones

La aerolínea española Iberia informó este viernes que ya adelanta las acciones necesarias para implementar de forma segura las actualizaciones en sus aviones A320, luego de que se identificara un incidente en el sistema de control de vuelo de este modelo. La compañía aseguró que la operación prevista para el sábado se desarrollará con normalidad y sin afectaciones.

Fuentes de Iberia, integrante del grupo International Airlines Group (IAG), detallaron a EFE que Airbus notificó a todas las aerolíneas que utilizan el A320 sobre la obligación de actualizar el software en parte de estas aeronaves. La alerta se emitió tras detectar un fallo relacionado con la exposición a la luz solar, que compromete a una parte considerable de esta flota, una de las más populares del fabricante europeo.

Ante este panorama, Iberia señaló que ya ejecuta los ajustes requeridos “con todas las garantías de seguridad” y que irá comunicando cualquier novedad conforme avance el proceso.

Pese a los trabajos en curso, la compañía subrayó que la programación del sábado se mantiene sin cambios, y que no se prevén retrasos ni cancelaciones derivados de esta situación.



Por su parte, Airbus confirmó en un comunicado que el inconveniente podría afectar a “un número significativo de aviones de la familia A320”, que fuentes del sector estiman en alrededor de 6.000 aeronaves.

El fabricante añadió que cerca del 85 % de los aviones involucrados solo necesitará una ligera actualización informática de rápida ejecución, sin impacto relevante en sus operaciones. En el 15 % restante, la intervención será más profunda e incluirá, en algunos casos, reemplazo de equipos, aunque aún no se conoce la magnitud del efecto que esto tendrá en los calendarios de vuelo.