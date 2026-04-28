En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Coosalud
Atentados Cauca
Amenazas a candidatos
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video captó angustiante momento en que bomberos salvan a bebé de 18 meses que se ahogaba con leche

Video captó angustiante momento en que bomberos salvan a bebé de 18 meses que se ahogaba con leche

Un video de cámaras de seguridad, que ya circula en redes sociales, captó el angustiante momento de la llegada de la familia y la intervención de los voluntarios.

Video captó angustiante momento en que bomberos salvan a bebé de 18 meses que se ahogaba con leche
Video captó angustiante momento en que bomberos salvan a bebé de 18 meses que se ahogaba con leche
Foto: captura de pantalla Blu Radio X
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

En la ciudad de Emboscada, la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos Voluntarios evitó una tragedia el pasado domingo 26 de abril. Un menor ingresó a la estación en estado crítico tras sufrir una obstrucción en sus vías respiratorias mientras se alimentaba, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia de los rescatistas, quienes lograron estabilizarlo antes de su traslado a un centro de salud.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:44 de la tarde, cuando los familiares del niño llegaron desesperados al lugar tras notar que el pequeño no podía respirar. Según el reporte oficial, el incidente se produjo mientras el niño ingería leche de su biberón, momento en el que sufrió una broncoaspiración que le provocó una coloración azulada en la piel por la falta de oxígeno,.

Un video de cámaras de seguridad, que ya circula en redes sociales, captó el angustiante momento de la llegada de la familia y la intervención de los voluntarios. En las imágenes y el reporte se destaca la labor del capitán Giovanni Ferrandina, quien aplicó la maniobra de Heimlich de forma precisa, logrando que el bebé expulsara el líquido que bloqueaba su garganta y recuperara la respiración normal,.

Tras ser estabilizado en el sitio con el apoyo del comandante Julio Bobadilla, el menor fue llevado a un centro asistencial para una revisión médica exhaustiva. Los especialistas confirmaron que el niño se encontraba fuera de peligro y, tras permanecer unas horas en observación, recibió el alta médica y regresó a su hogar en el barrio Ysypoju a bordo de una unidad de bomberos.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que el pequeño se encuentra en perfecto estado de salud en su vivienda, tras protagonizar un rescate que ha sido calificado como milagroso por la comunidad local.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Menores de edad

Viral

Paraguay

Publicidad

Publicidad

Publicidad