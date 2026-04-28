Video captó angustiante momento en que bomberos salvan a bebé de 18 meses que se ahogaba con leche

En la ciudad de Emboscada, la rápida reacción del Cuerpo de Bomberos Voluntarios evitó una tragedia el pasado domingo 26 de abril. Un menor ingresó a la estación en estado crítico tras sufrir una obstrucción en sus vías respiratorias mientras se alimentaba, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia de los rescatistas, quienes lograron estabilizarlo antes de su traslado a un centro de salud.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:44 de la tarde, cuando los familiares del niño llegaron desesperados al lugar tras notar que el pequeño no podía respirar. Según el reporte oficial, el incidente se produjo mientras el niño ingería leche de su biberón, momento en el que sufrió una broncoaspiración que le provocó una coloración azulada en la piel por la falta de oxígeno,.

Un video de cámaras de seguridad, que ya circula en redes sociales, captó el angustiante momento de la llegada de la familia y la intervención de los voluntarios. En las imágenes y el reporte se destaca la labor del capitán Giovanni Ferrandina, quien aplicó la maniobra de Heimlich de forma precisa, logrando que el bebé expulsara el líquido que bloqueaba su garganta y recuperara la respiración normal,.

Bebé de 18 meses llegó sin poder respirar y los bomberos lograron salvarlo. Fue asistido de urgencia en Emboscada, Paraguay, tras atragantarse mientras tomaba leche de su biberón. Ocurrió el domingo 26 de abril. Ante la desesperación, los adultos que lo acompañaban lo trasladaron… pic.twitter.com/il7syI7NoN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 28, 2026

Tras ser estabilizado en el sitio con el apoyo del comandante Julio Bobadilla, el menor fue llevado a un centro asistencial para una revisión médica exhaustiva. Los especialistas confirmaron que el niño se encontraba fuera de peligro y, tras permanecer unas horas en observación, recibió el alta médica y regresó a su hogar en el barrio Ysypoju a bordo de una unidad de bomberos.



Hasta el momento, las autoridades han confirmado que el pequeño se encuentra en perfecto estado de salud en su vivienda, tras protagonizar un rescate que ha sido calificado como milagroso por la comunidad local.