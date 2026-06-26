Video captó el momento exacto en que una avioneta chocó contra un rascacielos

Una avioneta se estrelló este viernes contra un rascacielos, según confirmaron testigos a EFE, sin que por el momento se conozcan las causas del suceso.

El accidente ocurrió en Pekín, donde la aeronave impactó contra el China Zun, el edificio más alto de la capital china. El choque se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de la ciudad, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, situado a una altura considerable, y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima.

🇨🇳 A plane has crashed into Beijing’s tallest skyscraper, the China Zun Tower. Debris scattered near the tower’s eastern entrance. Standing at 528 meters, the China Zun ranks among the world’s ten tallest buildings. pic.twitter.com/03g4tDGrUZ — Roosevelt (@Uzoma_Ru) June 26, 2026

También circulan vídeos en los que se ven piezas caer desde gran altura junto a la torre, además de desperfectos en vehículos de la zona.



🚨 #ÚltimaHora | Una avioneta se estrelló contra la Torre CITIC (China Zun), el rascacielos más alto de Pekín.



✈️💥 Tras impactar el edificio de 528 metros de altura, la aeronave cayó al pavimento y se incendió, provocando una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia.… pic.twitter.com/VbYCrx7riJ — EL EDÉN MX 2.0 (@eledenmx20) June 26, 2026

Marcos Sabio, un joven español residente en Pekín, fue testigo cercano del suceso, ya que según relató a EFE trabaja en el bloque de al lado.

"Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente", explicó.

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Una vez en la calle, Sabio vio un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes "pidiéndole a la gente que no mirara", agregó.

Otro español residente en Pekín que prefirió no ser identificado explicó a EFE que se encontró con el operativo: "Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados", señaló.

Por su parte, una mujer de apellido Lin, citada por el diario hongkonés South China Morning Post, aseguró que fue evacuada de urgencia del edificio a las 18.00 hora local (10.00 GMT).

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Por el momento, las autoridades chinas no han informado de víctimas ni han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del incidente, ocurrido en una de las áreas de mayor actividad empresarial de Pekín.

Tampoco se conoce si la aeronave estaba realizando un vuelo privado, comercial o de otro tipo, ni si el impacto fue consecuencia de una avería, de una pérdida de control o de otras causas.