Video: dramático hallazgo de dos bebés en el mar en medio de la crisis migratoria en Ceuta

La crisis migratoria que enfrenta Ceuta continúa dejando escenas que dan la vuelta al mundo. En las últimas horas comenzó a circular un video que registra el rescate de dos menores encontrados solos en el mar, en medio del ingreso masivo de personas hacia la ciudad autónoma española desde Marruecos.

En las imágenes se observa al personal de la Cruz Roja rescatando a dos menores que habían llegado a una de las playas de Ceuta. Uno de ellos es un bebé de aproximadamente dos meses, que flotaba sobre un salvavidas amarillo con forma de felino, junto a otro niño de cerca de dos años.

El video muestra que ambos menores estaban sin la compañía de sus padres o familiares. Al percatarse de la situación, una voluntaria de la Cruz Roja se dirige rápidamente hacia ellos para ponerlos a salvo, mientras otras personas permanecen alrededor de la zona donde fueron encontrados.

Durante la grabación también se aprecia el desplazamiento constante de numerosas personas por la playa. Varias de ellas avanzan con rapidez hacia tierra firme, en una escena que refleja la dimensión de la emergencia migratoria que se desarrolla en el litoral de Ceuta.



Las imágenes se difundieron ampliamente en redes sociales mostrando uno de los episodios más llamativos registrados durante la actual emergencia. El rescate de los dos menores ocurrió mientras continuaban los operativos de atención y vigilancia en la costa española.

¿Qué está pasando en la frontera entre Ceuta y Marruecos?

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Cerca de 40.000 personas lograron cruzar la frontera que separa Ceuta de Marruecos durante las últimas horas. La magnitud del flujo migratorio llevó al Gobierno de España a desplegar al Ejército para reforzar las labores de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

El panorama de la emergencia también quedó reflejado en otros registros difundidos, las playas permanecen cubiertas por ropa y objetos abandonados por quienes lograron llegar a la costa. También se registraron aglomeraciones en distintos puntos de la frontera, impulsadas por los intentos de ingreso hacia territorio español.

La situación también generó presión sobre los servicios públicos de Ceuta. Miles de personas permanecen en parques y otros espacios abiertos debido a la falta de alojamiento y suministros básicos, mientras continúan las labores de atención en diferentes sectores de la ciudad.

Jóvenes migrantes marroquíes cruzan a nado la frontera hacia España en medio de la compleja crisis migratoria reportada en la zona costera de Ceuta Foto: AFP

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¿Cómo avanza la emergencia y qué se sabe de las víctimas?

Según varios medios de comunicación, los servicios sanitarios atendieron a más de 600 personas, de las cuales 12 requirieron hospitalización. Entre ellas se encuentran dos recién nacidos de un parto gemelar que permanecen bajo observación en el área de neonatología del hospital local.

Inicialmente informaron sobre 18 fallecimientos relacionados con esta emergencia. Sin embargo, señalan que la cifra confirmada en el lado español ascendió a 67 personas, mientras organizaciones de derechos humanos estiman que el total podría llegar a 130 al incluir los cuerpos recuperados en territorio marroquí.

Un joven migrante reacciona con emoción al pisar tierra tras cruzar el mar hacia España, en medio de la crisis migratoria en la frontera con Marruecos Foto: AFP

El proceso de retorno hacia territorio marroquí se intensificó tras el anuncio de un acuerdo entre los gobiernos de España y Marruecos para la repatriación inmediata de quienes ingresaron de forma irregular. Según varios medios de comunicación, las cifras de salida son masivas.

Para la tarde del viernes 31 de julio, el Ministerio del Interior reportó que más de 37.500 personas ya habían cruzado de vuelta, mientras que otros registros elevaron esa cantidad a 48.300 personas durante la misma jornada.

Estimaciones más recientes proporcionadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indican que alrededor de 69.500 migrantes abandonaron la ciudad autónoma en un periodo de apenas 30 horas. Gran parte de estos movimientos se produjeron de manera voluntaria, motivados por la imposibilidad de cubrir necesidades básicas ante el cierre de comercios y la falta de lugares para pernoctar en la ciudad.

De acuerdo con varios medios, el Ejército y la Policía Local realizan operativos en asentamientos temporales para indicar a los migrantes que deben dirigirse a la frontera. La falta de procesos de regularización y de suministros ha llevado a miles de personas a iniciar el regreso.

Agentes de seguridad intervienen en el paso fronterizo entre Marruecos y España tras los momentos de tensión vividos por la crisis migratoria en la zona Foto: AFP