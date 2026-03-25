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Blu Radio  / Mundo  / Video muestra cómo EE. UU. destruye supuesta narcolancha: murieron cuatro personas

Video muestra cómo EE. UU. destruye supuesta narcolancha: murieron cuatro personas

Ya son más de 40 bombardeos los cometidos contra lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe. Esto ha dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.

Ataque de EEUU a narcolancha en marzo 2026
Ataque de EEUU a narcolancha en marzo 2026
X: @Southcom
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de mar, 2026

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