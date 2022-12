Video: Niño de cuatro años roba cajero y sale corriendo con el dinero

Conmoción ha despertado el video de un niño de 4 años en un cajero de Chile, en que se aprecia cuando sale corriendo con el dinero que ha sido retirado por un hombre. El hecho ha quedado registrado en las cámaras del lugar.



En el video, que se ha vuelto viral en redes sociales, se observa cuando el pequeño primero intentó meter sus manos en el cajero que estaba siendo utilizado por una mujer y, al no conseguir su cometido, toma el dinero de un hombre quien se encuentra en el cajero del lado y sale corriendo. Después de corretearlo el niño deja el dinero.



“Me di vuelta, lo alcancé a agarrar y le dije: ‘cómo se te ocurre sacar la plata de otras personas’, y el niño sólo me decía: ‘suéltame, suéltame’. “Ahí soltó todos los billetes”, relató Juan Alberto Ibarra el hombre de quien fue victima el menor.



El hombre puso una queja ante una corte juvenil y espera que el menor no reincida en hechos peores.



