Video: Periodista denuncia que fue robada por PNB mientras cubría marchas en Venezuela

La periodista Mary Triny Mena, colaboradora de BLU Radio, denunció que miembros del cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana se llevaron los teléfonos celulares con los que realizaba su labor periodística, además de la cámara con las que se cubría de los gases con los que se dispersan las protestas.

De acuerdo a Mena, ella y su camarógrafo estaban grabando en la entrada de un edificio cuando la Policía los señaló por lo cual decidieron ingresar a un edificio cuya puerta fue forzada por los uniformados.

“Me dijo que dejara de grabar, yo no estaba grabando, estaba haciendo un paso por teléfono, él me quitó el celular y se lo metió en el bolsillo; me amenazó con darme con el casco y yo ahí me quedé contra una pared”, aseguró la periodista.



Agregó que a su camarógrafo lo golpearon fuertemente mientras realizaban el reporte telefónico, “que incluso en mi medio se escuchaba cómo pasaba todo”.





Este el video de la denuncia:



A propósito, Gabriela González, periodista de BLU Radio, afirmó que durante el cubrimiento de las marchas han tenido que moverse en varias oportunidades al verse asediados por guardias de la GNB y la PNB.