Video revela cómo la Fuerza Armada venezolana deja circular a disidencias de Farc en su territorio

En un video que circula en redes sociales, se observa cómo un contingente compuesto por funcionarios de la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada venezolana llegan hasta una especie de campamento guerrillero, donde uno de sus integrantes desafía a los funcionarios militares a que le disparen y lo maten.

“Mátenme hermano y ustedes quedan contentos, y sale por las noticias, matamos a un guerrillero ”, les dice a los funcionarios militares un hombre de unos 50 años, con pantalón de camuflaje, camisa blanca y un arma de alto calibre en el pecho.

En el video, este presunto guerrillero colombiano, afirma que él es un revolucionario, que no es ningún ladrón, que no anda robando a nadie.

“Si quieren disparar disparen, hagan lo que quieran hermano, yo no voy a disparar contra ustedes, si no me matan en el primer tiro, tocará defenderse, si yo disparo contra usted, usted se defiende (…) primero me llevan muerto antes de yo deponer mis armas, yo no soy ningún delincuente”.

Aquí presentamos una prueba irrefutable de la protección y alianza de Maduro con grupos terroristas cómo la FARC.



Un guerrillero armado frente a funcionarios de GNB los desafía a matarlo o capturarlo y los militares venezolanos cumpliendo las órdenes del régimen,lo dejan ir pic.twitter.com/uvmRFnTgSG — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) February 10, 2021

A lo largo de los dos minutos que dura el video, este guerrillero insta a los funcionarios venezolanos a revisar si tienen droga, y de ser así que lo lleven preso.

Publicidad

Fuentes consultadas por BLU Radio aseguran que ese video fue grabado en el estado Apure, territorio venezolano, que es de fecha reciente y que en este momento hay varios enfrentamientos en esa zona.