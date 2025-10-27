Videos muestran destrucción y caos por terremoto en Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 ha sacudido este lunes el oeste de Turquía, sin que por el momento se hayan detectado víctimas. Sin embargo, en diferentes videos publicados en redes sociales se puede evidenciar las afectaciones a algunos edificios.

BREAKING: Buildings collapse in town of Sındırgı in Balıkesir, Turkey after strong earthquake. - local media pic.twitter.com/La3JawaKJk — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 27, 2025

El sismo tuvo lugar a las 10:48 de la noche, hora local, en la provincia de Balikesir, con epicentro en el municipio de Sindirgi, informó el servicio de emergencias turco AFAD. Por su puesto, este evento generó caos y evacuaciones en diferentes ciudades del país.

🇹🇷 | AHORA: Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió el oeste de Turquía. Se sintieron temblores en Esmirna, Estambul, Bursa y regiones cercanas. Los informes indican temblores notables y daños localizados.

pic.twitter.com/ww84tFusoh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 27, 2025

"Hacemos un seguimiento inmediato con todas las instituciones. Por el momento, las unidades de nuestro Ministerio no han detectado efectos negativos", informó el ministro de Sanidad, Kemal Memisoglu, en la red X.

La televisión turca NTV, sin embargo, emite imágenes de al menos un edificio destruido, fachadas con elementos dañados y algún coche alcanzado por cascotes en Sindirgi, aunque sin aclarar si hay heridos.



🇹🇷In Turkey, a strong earthquake with a magnitude of 6.1. There is destruction, the number of victims is being clarified.



Residents of several regions of the country felt strong tremors. pic.twitter.com/RycWzbmmoV — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 27, 2025

El temblor se pudo sentir también en Estambul, situado a unos 200 kilómetros más al noreste, y en otras provincias vecinas.

Sindirgi, un municipio de 32.000 habitantes, fue ya epicentro el pasado 10 de agosto de un terremoto, también de magnitud 6,1, que causó un muerto y medio centenar de heridos, dañando 16 edificios.

Además, el 28 de septiembre tuvo lugar un sismo de magnitud 5,4 en Simav, situado en la misma falla geológica, unos 70 kilómetros más al este, en la provincia de Kütahya, sin causar en este caso daños de consideración.