Videos revelan nuevos ángulos del accidente entre avión y helicóptero en Washington

A más de 24 horas del trágico accidente aéreo en el aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington D.C., siguen surgiendo nuevos detalles sobre el impacto entre un avión de American Airlines y un helicóptero militar Black Hawk (H-60).

En las últimas horas, se viralizaron videos exclusivos que muestran ángulos inéditos de la colisión que dejó un saldo de al menos 67 personas fallecidas.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad y testigos que grabaron con sus celulares, permiten ver la secuencia del choque con mayor claridad. En uno de los videos se observa al helicóptero volando a baja altitud sobre el río Potomac con sus luces rojas y verdes encendidas. De repente, la aeronave militar impacta contra el avión comercial, generando una fuerte explosión. Tras la colisión, el jet de pasajeros gira en el aire y cae al agua, mientras que el helicóptero también se desploma con sus luces aún activas.



Clearer video shows the horrifying moment a commercial jet and Black Hawk helicopter collide near Reagan International Airport pic.twitter.com/hE7zi3wKdL

Otra grabación muestra el momento en que el avión desciende hacia la pista 33 del aeropuerto, mientras el helicóptero se aproxima desde el lado contrario. En cuestión de segundos, ambos terminan chocando en el aire.



WATCH: New footage shows the mid-air collision in D.C

Un tercer video, captado desde la Base Conjunta Anacostia-Bolling por la cámara de tablero de un vehículo, muestra un destello anaranjado iluminando el cielo en el momento exacto del impacto. Segundos después, se ven restos de las aeronaves cayendo y se escuchan expresiones de sorpresa y angustia de quienes presenciaron el accidente.



Exclusive dash-cam video obtained by The Washington Post shows a previously unseen angle of the moment a plane and helicopter collided over the Potomac River on Wednesday night. https://t.co/1VErSdPVDW pic.twitter.com/kTicwRejsz

— The Washington Post (@washingtonpost) January 30, 2025