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Blu Radio  / Mundo  / X suspende 13.000 cuentas vinculadas a Irán, Rusia y China por influir en política de EEUU

X suspende 13.000 cuentas vinculadas a Irán, Rusia y China por influir en política de EEUU

La compañía explicó que identificó y suspendió las cuentas mediante barridos e investigaciones proactivas para detectar comportamientos coordinados que incumplen sus normas de autenticidad.

Red social X_AFP.jpg
Red social X
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

La red social X anunció este miércoles la suspensión de más de 13.000 cuentas que atribuye a tres presuntas operaciones de influencia extranjera vinculadas a Irán, Rusia y China, dirigidas a intervenir en la conversación política de Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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Según informó el equipo de Asuntos Gubernamentales de la plataforma, las redes utilizaban cuentas falsas para publicar y amplificar contenidos sobre la política estadounidense, con mensajes dirigidos a candidatos y figuras públicas de todo el espectro político.

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La compañía explicó que identificó y suspendió las cuentas mediante barridos e investigaciones proactivas para detectar comportamientos coordinados que incumplen sus normas de autenticidad.

X no detalló en el comunicado cuántas cuentas correspondían a cada país ni aportó información específica sobre las tres operaciones, sus responsables o el alcance que tuvieron en el debate público estadounidense.

La plataforma aseguró que mantendrá sus medidas de vigilancia durante la campaña electoral y después de los comicios, en los que se renovará la Cámara de Representantes y una parte del Senado de Estados Unidos.

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Los comicios del 3 de noviembre determinarán el control del Congreso, donde los republicanos defienden sus mayorías en ambas cámaras, y servirán para medir el respaldo a Trump en la segunda mitad de su mandato.

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Una victoria demócrata en cualquiera de ellas podría dificultar la aprobación de su agenda y abrir la puerta a nuevas investigaciones en su contra.

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