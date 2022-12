A 100 días de Gobierno Duque, ¿qué pasó con los acuerdos de paz?

Proceso de paz con las FARC



El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró que el Gobierno ha seguido con la implementación de los acuerdos con las Farc, realizando las reuniones con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, reactivando el Consejo de Reincorporación, los proyectos productivos, visitando junto al presidente Iván Duque los ETCR y funcionando el componente de seguridad.



Sin embargo, el Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, afirmó que aunque los acuerdos de paz van por buen camino, aún se está trabajando en la "hoja de ruta" para la implementación durante los próximos 15 años.



Según un informe reciente de la Contraloría General de la República, para dicha implementación, se requieren 129,5 billones de pesos, de los cuales hacen falta 76.2 billones de pesos.



Pese a la falta de recursos, Archila aclaró que se está trabajando arduamente, destacando la función del Consejo Nacional de Reincorporación en el que se han logrado avances entre Gobierno y Farc.



"Hemos trabajado juiciosos estos 100 días, hemos aprobado 7 proyectos productivos, en el que participan más de 500 excombatientes y tiene una inversión de más de 6 mil millones de pesos", explicó.



La paz está en la cancha del ELN



En cuanto al ELN, el séptimo ciclo de conversaciones no se ha retomado. Gobierno ha puntualizado que sólo reiniciará los diálogos sí está guerrilla cesa las acciones criminales y entrega todos los secuestrados, exigencias que el ELN no ha acatado.



"El ELN tristemente ha incrementado sus acciones terroristas, afortunadamente la Fuerza Pública ha logrado detener los ataques, pero esperamos que el ELN recapacite porque el gobierno sigue con su voluntad clara de paz y por eso hemos mantenido suspendidas la ejecución de las órdenes de captura para los miembros de la delegación y han seguido los gestores", manifestó Ceballos.



Además afirmó que el Gobierno sólo está pidiendo unas condiciones mínimas para nombrar voceros y empezar una eventual negociación, por lo que el proceso de paz está en manos del ELN.

"Dependemos de la voluntad del ELN porque el Gobierno ha manifestado su compromiso y lo mantiene, además de cumplir su deber de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos", explicó.



En cuanto si el Gobierno limitaría el tiempo para que el acuerdo de paz con el ELN se reinicie, Ceballos puntualizó que esa decisión no la tomará el presidente Duque, sino esa guerrilla, "el ELN es el que tiene el tiempo en su contra (...) cualquier encuentro con esa guerrilla será para la desmovilización y desarme de ese grupo".



Igualmente el Alto Comisionado para la Paz expresó que así el ELN justifique sus acciones criminales bajo el argumento que han sido perseguidos por la Fuerza Pública, esa no es una justificación, "el Ejército Nacional seguirá protegiendo la vida de todos los colombianos, acá se aplicará la ley, por tanto el ELN no puede esperar que el Ejército haga otra cosa diferente", recordó.



Finalmente señaló Ceballos que aún no se ha hablado de un cese al fuego en diciembre con esta guerrilla, sin embargo, añadió que mientras el tema no se acuerde el Ejército Nacional cumplirá su obligación de proteger a los colombianos.

