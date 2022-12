A Andrea Nieto le quedó grande el Sena; sus denuncias de corrupción son falsas: Santos

El presidente Juan Manuel Santos arremetió y habló sobre las denuncias del pasado noviembre de 2017 de María Andrea Nieto, exdirectora del Sena, sobre posibles irregularidades en la institución antes de su llegada.

Publicidad

Vea también: Gremios piden a Santos que protocolo para protestas sea definido por gobierno Duque

"El puesto le quedó grande, nos tocó removerla y se fue muy resentida. Comenzó a darle a una emisora unas informaciones de corrupción y robos que no tienen nada que ver con la realidad",

dijo el mandatario.

Según Santos, después de esas denuncias, le ordenó a Alfonso Prada, actual secretario general de la Presidencia y exdirector del SENA, que investigara los contratos de la institución para revisar si esas irregularidades existían.

Publicidad

El mandatario dijo que también le ordenó a Alfonso Prada, actual secretario general de la Presidencia y exdirector del SENA, investigar tales contratos, acción que, posteriormente, no encontró ningún acto dudoso o de corrupción a nivel contractual.

"Le dije a Alfonso Prada que me hiciera el favor y me investigaran todos los contratos del Sena que se firmaron en mi Gobierno. Lo hicieron y no encontraron nada. Las investigaciones dieron concepto favorable sobre la administración de los recursos", precisó.

Publicidad

Estas declaraciones de Santos fueron durante la inauguración y entrega de la sede de hotelería del Sena Casa del Marques de Premio Real en Cartagena.