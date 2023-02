A imputación 16 exfuncionarios de la ANI por caso Odebrecht

Los integrantes del Comité de Asuntos Contractuales de la ANI van a ser los nuevos 16 imputados por la Fiscalía en el escándalo de corrupción de Odebrecht . Según la investigación, estas personas habrían participado en la proyección y celebración de cuatro otrosíes a contratos de la Ruta del Sol II pidiendo al contratista asumir nuevas obras y modificar pagos.

Esta irregularidad como tal habría generado que la concesión recibiera más de 7.000 millones de pesos que se sumaron al valor real del contrato que ya se había establecido, por eso habrían vulnerado normas y principios de contratación.

“Serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros”, indicó la Fiscalía.

El ente investigador advirtió que esas adiciones a los diseños incrementaron el valor del proyecto hasta un 32 %, solamente hablando del tramo Agua Clara-Ocaña-Sardinata-Cúcuta y Ocaña-Gamarra.

Nuevos imputados por caso Odebrecht

Entre los nuevos imputados por este caso está el ex vicepresidente de Gestión Contractual, Andrés Figueredo; el ex vicepresidente de Planeación, Camilo Mendoza, y la ex vicepresidenta Administrativa, María Clara Garrido, entre otros 13 exfuncionarios de la ANI que deberán responder ante la justicia.

La Fiscalía explicó que, sobre la responsabilidad de los exfuncionarios, “quedó acreditado que, en medio de posibles anomalías, le fueron reconocidos a la concesionaria más de 7.804 millones de pesos, que se sumaron al valor del contrato principal”.

Entre las inconsistencias, la ANI no tuvo en cuenta que ese trayecto era del INVIAS, entidad que ya había contrato los diseños con otro consorcio.

En el nuevo avance de este caso, el expresidente de la Agencia, Hernan Andrade, se le imputará el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros.

