"A las personas trans no se les da información sobre sus derechos sexuales": activista Lina Quevedo

El debate sobre la igualdad y los derechos de la población trans ha alcanzado un nuevo hito en Colombia con la reciente introducción del Proyecto de Ley Integral Trans, conocido popularmente como "Ley Trans Ya". Este ambicioso proyecto, respaldado por más de 100 organizaciones trans en todo el país y con el apoyo del gobierno del presidente Gustavo Petro, promete ser uno de los marcos legislativos más inclusivos y avanzados para la comunidad trans a nivel mundial.

Lina Quevedo, activist y portavoz de la ley, habló en Mañanas Blu 10:30 sobre el propósito y los elementos clave del proyecto. La Ley Integral Trans, que ha sido elaborada a lo largo de dos años con insumos de derecho comparado y consultas con más de 1.300 personas trans, tiene como objetivo garantizar un marco integral de derechos para las personas con identidades de género diversas.

Este proyecto, que cuenta con el respaldo de una coalición multipartidista incluye al Pacto Histórico, el Partido Verde, el Partido de la U y el Partido Liberal y busca abordar las desigualdades y barreras que enfrenta la comunidad trans en diversos aspectos de la vida cotidiana, desde la salud y la educación hasta el deporte y el acceso al registro civil.

Es un proyecto en el que más de 100 organizaciones trans alrededor del país construyeron una iniciativa para presentarle al Congreso de la República.

"Es un proyecto de ley construido desde el movimiento trans que ha surtido distintas fases desde hace dos años, en los cuales hemos recogido insumos de derecho comparado, Insumos del Estado del Arte, sobre informes de derechos que han producido las organizaciones a nivel de derechos de personas Trans, consulta popular que se hizo a nivel de país que recogió las necesidades de más de 1355 personas, donde a través de esos tres insumos se construye el articulado", afirmó Quevedo.

Respecto a la radicación del proyecto Quevedo afirmó que "fue radicado con 41 firmas de distintos partidos como Pacto Histórico, Partido Verde, Partido de la U, el Partido Liberal.

"Es un proyecto bastante robusto, en total son 286 los artículos que componen esta Ley Integral de Identidad de Género, así se llama, aunque se está moviendo como ley Trans Ya en las redes sociales, pero se llama así. Tiene muchísimos puntos, no es como les comentaba ayer como Argentina que primero pasó por el tema laboral y lo que busca es establecer un marco para que estas personas con identidades de género diversas puedan acceder a todos los derechos". agregó.

El proyecto de ley abarca un total de 286 artículos, reflejando su naturaleza integral y detallada. Entre los puntos más discutidos se encuentran:



Derechos en Salud: La ley propone mecanismos diferenciales para garantizar el acceso a procedimientos y tratamientos de fertilidad adaptados a las necesidades de las personas trans. Lina Quevedo explicó que, aunque los tratamientos de fertilidad están disponibles para todos los ciudadanos, las personas trans a menudo no reciben la información adecuada sobre sus derechos reproductivos. La ley busca asegurar que el personal de salud esté debidamente informado y que se ofrezcan servicios diferenciados cuando sea necesario. Autonomía Progresiva: Uno de los principios más debatidos es el de autonomía progresiva, que reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ejercer su autonomía de manera gradual. Esto ha suscitado preocupaciones sobre si menores de edad podrían solicitar tratamientos de transición sin la autorización parental. Quevedo aclaró que el objetivo es proporcionar un acompañamiento integral y sensible a las familias, sin eliminar la potestad parental, y garantizar que las decisiones se tomen con la debida madurez y asesoramiento. Registro Civil y Cambios de Género: La ley permite que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, pueda solicitar la corrección del componente de sexo en su registro civil sin necesidad de autorización de terceros. Esto incluye a menores de edad, aunque los trámites deben ser realizados por sus representantes legales. Esta medida busca facilitar el reconocimiento legal de la identidad de género y evitar obstáculos burocráticos. Deporte y Competencia: Se establece la creación de un fondo para la inclusión de personas trans en competencias deportivas, con un enfoque prioritario en territorios rurales. Además, se prevé la formación de comités interdisciplinarios para evaluar casos de discriminación y, si se configura un delito, trasladar el caso a la Fiscalía. Este artículo ha generado inquietudes sobre posibles tensiones entre las normas deportivas y la inclusión de atletas trans.

Respecto a derechos sobre salud reproductiva Quevedo agregó que " a las personas trans no se les da información sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos en el proceso que surten a través del sistema de salud, por lo que el derecho a poder reproducirse se ve restringido en la población trans si esa información no aparece en el sistema de salud y en los servidores asistenciales y si no se tiene el enfoque diferencial para poder ofrecerle esos servicios.

Eso tiene que ver también con los tratamientos a los que las personas trans estamos adscritos en el sistema, como es el tratamiento de reemplazo hormonal para lo que tiene sí una afectación a mediano y largo plazo sobre la fecundidad, pero existen tecnologías y técnicas para poder garantizar el derecho a la reproducción", agregó.