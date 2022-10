A mí la Corte me ha cerrado casi diez investigaciones: Ñoño Elías

El senador Bernardo 'Ñoño' Elías Vidal habló en Noticias Caracol sobre investigación que inició la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en los sobornos de Odebrecht junto al exsenador Otto Bula.



"A mí la Corte me ha cerrado casi nueve y diez investigaciones. Tengo por lo menos siete y ocho abiertas con esta que me abrieron hoy, todas por anónimos y siempre he estado presto a acudir a la Corte Suprema de Justicia", aseguró Elías.



Según se pudo establecer, el legislador ya fue notificado de esta nueva investigación que inició la Corte Suprema en su contra, y reiteró que en esta también se demostrará su inocencia.



"Se ha demostrado la verdad en todas las investigaciones que me han hecho, no creo que esta vaya a ser la excepción porque estoy como lo dije, seguro de mi inocencia. A mí no me pueden condenar por el delito de amistad", concluyó el senador.