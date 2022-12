El expresidente Andrés Pastrana aseguró que no pudo, junto al exmandatario boliviano Jorge Quiroga, visitar este viernes al opositor Daniel Ceballos, debido a que hubo un cambio de director en el centro de reclusión en el que se encuentra el político. (Lea también: Maduro califica de “club de vagos” a expresidentes Pastrana, Piñera y Quiroga )

"No dejan, no dejan entrar (...) destituyeron al director. Hoy no hay posibilidad de hablar", informó Pastrana en la entrada del Centro de Reclusión 26 de Julio de la localidad de San Juan de los Morros, al suroeste de Caracas.

Sin embargo, indicó que "lo más importante" es que la esposa de Ceballlos, Patricia Gutiérrez, sí pudo acceder al penal.

EFE