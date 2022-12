ABC del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc

Desarrollo Rural



En materia de Desarrollo Rural que está dirigido para las poblaciones rurales que más han sufrido los efectos del conflicto en cerca de más de 200 municipios las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc fue donde más se acogieron las propuestas del No.



Por ejemplo, la propiedad privada se precisa que no se afectará la propiedad privada, también quedó estipulado que son más de tres millones de hectáreas que se le van a entregar a los campesinos que no las tengan o tengan muy poca o que hayan sido víctimas de despojo.



Estas tierras saldrán de bienes de la extinción del dominio o expropiación por el Estado, pero también se precisa que se debe invertir en vías terciarias que conecte a las zonas rurales con las ciudades, así como conectividad de internet y mejoramiento de servicios básicos.



En este punto del acuerdo se aclara que no serán de manera automática la creación de las zonas de reserva campesinas y en el caso del catastro rural se dirigirá más para el mercado de tierras que para efectos tributarios.



Participación Política



Sobre participación política se aclara que las Farc no podrán acceder a las 16 curules de suscripción especial de paz, sino que serán destinadas para líderes de movimientos sociales durante dos periodos electorales en las zonas de conflicto.



Señala que el nuevo partido político de las Farc tendrá cinco curules en Cámara y cinco en Senado y que la financiación del nuevo partido político sería del mismo promedio que las otras colectividades.



Fin del conflicto



En este punto se hicieron también modificaciones en el que se dispondrá de 20 zonas veredales transitorias de normalización y siete puntos transitorios para que en estas zonas se entreguen las armas bajo el monitoreo y verificación de la ONU lo que se precisa con el nuevo acuerdo es que el tiempo que permanezcan los guerrilleros en dichas zonas les cuenta como parte de la sanción restaurativa.



También se establece que fuera de las zonas y bajo un protocolo estricto del ICBF; Cicr y la Unicef en los primeros días serán recibidos todos los menores de edad que serán entregados por las Farc para que vuelvan a sus familias.



Se creará una Comisión Especial sin la participación de las Farc que velarán por la seguridad de los guerrilleros que se desmovilicen o reincorporen a la vida civil.



Drogas ilícitas



Sobre las drogas ilícitas se especifica que el Gobierno mantiene su estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos y se aclara que todos los que vayan al Tribunal Especial para la paz deben entregar toda la información concerniente al tráfico de estupefacientes.



También se mantiene la sustitución voluntaria a través de acuerdos con las comunidades rurales con un apoyo alimentario de esos habitantes por un año.



Víctimas



Sobre el punto de víctimas que fueron el centro de las conversaciones se le se contempla un sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición en donde todos los actores armados deben acudir para contar lo sucedido en el marco del conflicto.



En este punto las Farc se comprometen hacer el inventario de todos sus activos para reparar a las víctimas del conflicto y que va a quedar en el fondo de reparación.



Refrendación



El acuerdo deja abierto todas las formas de refrendación como es el cabildo, un nuevo plebiscito o vía Congreso de la República.